Un meci de fotbal din Brazilia a stabilit un nou record mondial: 53 de cartonașe roșii. A fost nevoie de intervenția poliției militare

2 minute de citit Publicat la 10:06 05 Noi 2026 Modificat la 10:06 05 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un nou record mondial a fost stabilit în timpul unui meci de fotbal din Brazilia. În prima manșă a semifinalei Campionatului Minas Gerais Under-20, dintre Uberlandia și Mamore, arbitrul a arătat 53 de cartonașe roșii, eliminând 43 de jucători, opt membri ai staff-ului tehnic dar și doi membri ai consiliului de administrație al echipei Uberlandia. Mai mult, o publicație locală scrie că, din cauza pagubelor produse stadionului Parque do Sabia, a fost nevoie și de intervenția poliției militare, scrie BBC News.

Recordul anterior era de 36 de cartonașe roșii, stabilit în 2011 într-un meci din divizia a cincea dintre Club Atlético Claypole și Victoriano Arenas, în Argentina.

Potrivit raportului arbitrului, în a doua repriză a izbucnit un scandal, după ce Davi de la Mamores a provocat banca adversă în timp ce sărbătorea golul de 3 la 1.

Antrenorul portarilor lui Uberlandia, Paulo Sergio Dias Dos Santos, a alergat pe teren pentru a-l confrunta, ceea ce a declanșat conflicte și eliminări ulterioare, trei jucători fiind deja eliminați anterior.

GUINNESS WORLD RECORD HAS BEEN BROKEN IN BRAZIL IN A FOOTBALL GAME. A Guinness World Record was broken for the number of red cards in a single game, the Minas Gerais Under-20 Championship clash between Uberlândia and Mamoré saw 51 sendings off, including 43 players and eight members of coaching staff ?? A mass brawl that began in the 54th minute saw the referee break a record that had stood since 2011 for the most expulsions in a single fixture, according to reports from O Tempo ? The referee's report indicated that the chaos wasn't limited to the players. Six ball boys reportedly participated in the aggression, throwing punches, kicks, and objects at players and members of the Mamoré coaching staff. Stretchers and chairs were also used in the fighting that took close to 40 minutes to subside, while local military police were forced to attend to assess the vandalism inside the stadium after the air had cooled ?? — Peter O.U (@Parisdreams_emp) November 4, 2026

Raportul poliției a menționat 14 uși rupte, dușuri distruse, geamuri sparte și faptul că băncile, mesele și scaunele fuseseră distruse. Meciul a fost întrerupt timp de aproximativ 40 de minute, apoi anulat de arbitrul Fernando Patrick Drosghic Modesto.

„În minutul 54 al reprizei secunde, a izbucnit o încăierare generalizată, ceea ce a făcut imposibilă arătarea cartonașelor roșii și respectarea protocolului de închidere a meciului. Prin urmare, din cauza întregii tulburări și a lipsei de securitate, am declarat meciul încheiat”, a scris Modesto în raportul său.

Uberlandia a confirmat între timp, printr-un comunicat, că a renunțat la meciul retur din semifinală, deoarece Mamore are doar șapte jucători disponibili, ca urmare a tuturor cartonașelor roșii primite.

Echipa a descris această decizie ca fiind un „gest de fair-play”, întrucât Mamore va avansa în finală, iar Uberlandia se va concentra, în schimb, pe meciul pentru locul al treilea.

„Clubul nu a rămas tăcut: măsurile disciplinare corespunzătoare împotriva celor implicați au fost deja luate la nivel intern, deoarece dezvoltarea sportivă este, în primul rând, o chestiune de dezvoltare personală”, a adăugat Uberlandia.