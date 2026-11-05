Antena 3 CNN Sport Un meci de fotbal din Brazilia a stabilit un nou record mondial: 53 de cartonașe roșii. A fost nevoie de intervenția poliției militare

Un meci de fotbal din Brazilia a stabilit un nou record mondial: 53 de cartonașe roșii. A fost nevoie de intervenția poliției militare

Andrei Paraschiv
2 minute de citit Publicat la 10:06 05 Noi 2026 Modificat la 10:06 05 Noi 2026
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cartonas rosu si fluier
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un nou record mondial a fost stabilit în timpul unui meci de fotbal din Brazilia. În prima manșă a semifinalei Campionatului Minas Gerais Under-20, dintre Uberlandia și Mamore, arbitrul a arătat 53 de cartonașe roșii, eliminând 43 de jucători, opt membri ai staff-ului tehnic dar și doi membri ai consiliului de administrație al echipei Uberlandia. Mai mult, o publicație locală scrie că, din cauza pagubelor produse stadionului Parque do Sabia, a fost nevoie și de intervenția poliției militare, scrie BBC News.

Recordul anterior era de 36 de cartonașe roșii, stabilit în 2011 într-un meci din divizia a cincea dintre Club Atlético Claypole și Victoriano Arenas, în Argentina.

Potrivit raportului arbitrului, în a doua repriză a izbucnit un scandal, după ce Davi de la Mamores a provocat banca adversă în timp ce sărbătorea golul de 3 la 1.

Antrenorul portarilor lui Uberlandia, Paulo Sergio Dias Dos Santos, a alergat pe teren pentru a-l confrunta, ceea ce a declanșat conflicte și eliminări ulterioare, trei jucători fiind deja eliminați anterior.

Raportul poliției a menționat 14 uși rupte, dușuri distruse, geamuri sparte și faptul că băncile, mesele și scaunele fuseseră distruse. Meciul a fost întrerupt timp de aproximativ 40 de minute, apoi anulat de arbitrul Fernando Patrick Drosghic Modesto.

„În minutul 54 al reprizei secunde, a izbucnit o încăierare generalizată, ceea ce a făcut imposibilă arătarea cartonașelor roșii și respectarea protocolului de închidere a meciului. Prin urmare, din cauza întregii tulburări și a lipsei de securitate, am declarat meciul încheiat”, a scris Modesto în raportul său.

Uberlandia a confirmat între timp, printr-un comunicat, că a renunțat la meciul retur din semifinală, deoarece Mamore are doar șapte jucători disponibili, ca urmare a tuturor cartonașelor roșii primite.

Echipa a descris această decizie ca fiind un „gest de fair-play”, întrucât Mamore va avansa în finală, iar Uberlandia se va concentra, în schimb, pe meciul pentru locul al treilea.

„Clubul nu a rămas tăcut: măsurile disciplinare corespunzătoare împotriva celor implicați au fost deja luate la nivel intern, deoarece dezvoltarea sportivă este, în primul rând, o chestiune de dezvoltare personală”, a adăugat Uberlandia.

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Etichete: fotbal record mondial cartonas rosu

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