Fiul lui Liviu Dragnea oprește robinetul cu bani pentru clubul de fotbal

Concret, FC Turris ocupă abia locul 13, cu 19 puncte adunate în 15 meciuri. Decizia radicală a patronului va avea ca și consecință retragerea echipei din campionat.

Sezonul precedent, teleormănenii s-au aflat la câteva momente distanță de promovarea în LIga I, dar acum nu au mai avut suficient noroc.

Managerul general Silviu Bogdan, care între timp a părăsit clubul, a confirmat retragerea FC Turris din Liga 2 pentru ProSport.

"Am plecat de la Turris. De comun acord am încheiat colaborarea. Am fost anunțat că sponsorul echipei si-a retras finanțarea. Săptămână viitoare cei care sunt acum la club vor trimite o hârtie oficială la FRF pentru retragerea din campionat. Îmi pare foarte rău de această situație", a declarat Silviu Bogdan.

Rezultatele obținute de Turris în Liga 2 vor fi anulate potrivit Pro Sport.