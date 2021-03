Victor Pițurcă, secretul formei sale de invidiat! Ce mânâncă și de ce n-a albit la 64 de ani

Una dintre principalele schimbări a fost renunțatul la fumat, după foarte mulți ani în care a avut acest viciu.

”Eu nu consum decât fructe și legume de la ferma mea, carne, ouă și lapte de țară și m-am lăsat de fumat de tânăr. În plus, am grijă să fac sport regulat. Iar faptul că nu am încărunțit așa de tare să știți că e genetic, mama este așa”, a dezvăluit Pițurcă.

Legat de faptul că i se spune ”Satana”, dar și pentru că s-a făcut foarte multe glume pe seama sa legate de faptul că ar fi făcut un ”pact cu Diavolul” pentru a se menține bine, Pițurcă a recunoscut că îl deranjează.

”Nu doar că e o prostie, dar mă și deranjează teribil treaba asta, pentru că eu am fost crescut într-un anume fel.

Eu când eram copil, de exemplu, nu mă culcam niciodată până nu spuneam rugăciunea 'Înger, îngerașul meu'. Așa m-au crescut părinții mei, iar aceste povești nu-și au rostul nici măcar în glumă”, a mai spus Pițurcă, pentru playsport.ro.

