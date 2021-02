A murit Ronald Pickup. Îndrăgitul actor avea 80 de ani

"Ne va lipsi mult", a subliniat agentul. Ronald Pickup a jucat rolul arhiepiscopului de Canterbury în sezonul din 2016 al serialului "The Crown" şi Neville Chamberlain în "Darkest Hour", lansat în 2017. A devenit însă celebru la nivel internaţional după ce a apărut în 2011 în "The Best Exotic Marigold Hotel" şi în continuarea din 2015, potrivit Adevărul.

Înainte de succesul pe marele ecran, Pickup a avut o carieră bogată pe scenă, la TV şi la radio. În 2012, actorul a declarat că rolul său favorit a fost cel al scriitorului George Orwell în filmul de televiziune "Crystal Spirit: Orwell On Jura", care spune poveste despre el când a scris celebrul roman "1984".

În 2020, Pickup a jucat în filmul horror "End Of Term", alături de Peter Davison.

