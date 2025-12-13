Ce filme cuprinde cariera de actor a lui Donald Trump. Scena cu preşedintele american din "Singur acasă 2", la un pas să fie tăiată

Scena cu preşedintele american din "Singur acasă 2", la un pas să fie tăiată. Sursa foto: Profimedia

Înainte de implicarea în viaţa politică din SUA, Donald Trump a avut şi o bogată activitate în showbiz. Pe lângă prezenţele în emisiunile TV de divertisment, actualul preşedinte american a jucat şi roluri mici în diferite producţii. Una dintre cele mai populare apariţii ale sale este cea din "Singur acasă 2". Trump a mai fost actor şi în alte filme, iar în unele şi-a interpretat propriul rol, notează USA Today.

"Singur Acasă 2" este, desigur, unul dintre cele mai populare filme pentru această perioadă a anului. Producţia îl arată pe Kevin McCallister (Macaulay Culkin) luptând împotriva bandiților, după ce se rătăcește în aeroport şi ajunge la New York din greşeală.

În timp ce se află în metropola americană, copilul intră în Hotelul Plaza și întâlnește pe cineva care acum iese în mod clar în evidență: pe Donald Trump. Actualul lider de la Casa Albă joacă rolul unui bărbat care îi oferă indicaţii lui Kevin, arătându-i unde este recepţia. La ani distanţă de la lansarea filmului, regizorul Chris Columbus a spus că a fost la un pas să taie secvența respectivă, dar că, în cele din urmă, a decis s-o păstreze.

Regizorul a vrut să-l scoată pe Trump din "Singur acasă 2"

"Când am proiectat filmul pentru prima dată, s-a întâmplat cel mai ciudat lucru: oamenii au aclamat când Trump a apărut pe ecran”, a afirmat regizorul, conform CNN. „Așa că i-am spus editorului meu: «Lasă-l în film. E un moment pentru public». Dar a intrat în film cu agresiune.”

În 2023, Trump a vorbit despre apariția sa în film, scriind pe Truth Social: „Am fost foarte ocupat și nu am vrut să fac asta. Au fost foarte drăguți, dar mai presus de toate, insistenți. Am fost de acord, iar restul e istorie! Acea mică apariție episodică a decolat ca o rachetă, iar filmul a fost un mare succes.”

Regizorul Chris Columbus l-a contrazis pe Trump: "Ani mai târziu, a devenit un blestem. A devenit un lucru pe care mi-aș dori să nu-l mai existe. Ce-i trece prin minte tipului ăstuia? A spus că mint. Nu mint. A spus că l-am implorat să fie în film, dar că în niciun caz nu aș implora un non-actor să fie într-un film. Dar eram disperați să obținem Hotelul Plaza".

La acea vreme, în anii '90, Trump era proprietarul Hotelului Plaza.

În ce alte filme a mai jucat Trump

„Singur Acasă 2” a fost una dintre primele apariții ale lui Trump pe marele ecrane, apoi au urmat şi altele. Multe dintre rolurile sale în actorie au avut loc după ascensiunea sa în domeniul imobiliar și înainte de rolul său de gazdă a serialului „Ucenicul”.

Iată alte producţii TV sau pentru cinema în care a mai apărut Trump

"Prințul din Bel-Air”, 1994 - Trump ajunge la casa familiei Banks cu a doua sa soție, Marla Maples, și glumește spunând că-i place să fie discret.

"Sex and the City”, 1999 - Trump este prezentat întâlnindu-se cu cineva într-un bar, în timp ce vocea lui Carrie spune: „Samantha și Donald Trump. Pur și simplu nu găsești mai mult New York decât atât.”

"Zoolander”, 2001 - Trump apare pe covorul roșu alături de prima doamnă Melania Trump într-o scenă din film.

"Two Weeks Notice”, 2002 - Trump se interpretează pe sine în această comedie romantică în care apare şi Hugh Grant

"Days of Our Lives” - În 2005, Trump îşi interpretează propriul rol într-o scenă din această telenovelă. Apariţia fost ulterior parodiată la "Saturday Night Live”.