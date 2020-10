Detalii controversate despre Familia Regală Britanică într-un nou documentar despre Prințesa Diana

Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la celebrul interviu Panorama, acordat de Printesa Diana celor de la BBC, un nou documentar prezintă detalii ramase neștiute despre relația ei cu Printul Charles și discuțiile celor doi despre succesiunea la tronul Marii Britanii.

Miercuri, 21 Octombrie, este programata lansarea documentarului special "Diana: Povestea din spatele interviului" (Diana: The truth behind the inverview) care include detalii picante despre unul dintre cele mai urmarite interviuri din istorie.

Documentarul arată că înainte de celebrul interviu cu Martin Bashir, Printesa Diana a purtat o conversație cu fostul editor Daily Telegraph, Max Hastings, căruia i-a oferit detalii explozive despre casnicia ei și intrigile din familia regala. Acestea vor fi cunoscute abia acum, 25 de ani mai târziu, Sir Max refuzând la acea vreme sa le facă publice de teama unui nou scandal regal.

Se pare că Diana a descris mariajul cu Charles ca fiind "un iad încă din prima zi" si a vorbit despre dorința ei de a-l vedea pe William ca prim succesor la tron, în locul lui Charles. Sir Max povestește că Diana îl ura cu adevărat pe Charles și nu îl considera potrivit și pregătit pentru a fi Rege al Marii Britanii.

Documentarul urmărește povestea din spatele interviului cu un jurnalist relativ nou și foarte puțin cunoscut la acea vreme, Martin Bashir, precum și metodele folosite de cei de la BBC pentru a o convinge pe Diana să ofere detalii explozive dar și compromițătoare despre viața ei in familia regala, potrivit Channel4. Mărturii ale oamenilor din interiorul BBC dar și ale unor angajați și colaboratori apropiați ai Printesei caută să descrie tabloul complet al acelui moment unic din istoria televiziunii britanice.

Prințesa Diana a murit la doi ani dupa interviul BBC Panorama, intr-un accident auto provocat de o urmarire cu paparazzi la Paris.