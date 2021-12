Vedeta serialului ”Sex and The City”, Chris Noth, acuzat de agresiune sexuală

Acuzațiile la adresa actorului american în vârstă de 67 de ani au fost detaliate într-un nou raport al The Hollywood Reporter publicat joi.

Două femei care nu se cunosc între ele au abordat THR separat și la câteva luni distanță, pretinzând că ar fi fost agresate sexual de către actor.

Presupusele victime - cărora publicația le-a permis să folosească pseudonimele Zoe, acum în vârstă de 40 de ani și Lily, acum în vârstă de 31 de ani - au spus că reclamele recente ale serialului ”Sex And The City And Just Like that” le-au stârnit amintiri dureroase.

Femeile spun că incidentele au avut loc în Los Angeles în 2004 și, respectiv, în New York în 2015, potrivit The Daily Mail.

Noth a răspuns acuzațiilor într-o declarație cu THR în care scria: „Acuzațiile împotriva mea făcute de persoane pe care le-am întâlnit cu ani, chiar decenii în urmă sunt categoric false. Aceste povești ar fi putut fi de acum 30 de ani sau de acum 30 de zile - nu înseamnă întotdeauna nu - aceasta este o linie peste care nu am trecut niciodată.

Întâlnirile au fost consensuale. Este dificil să nu punem la îndoială momentul în care apar aceste povești. Nu știu sigur de ce ies la suprafață acum, dar știu asta: nu le-am agresat pe aceste femei”.

Cel mai faimos rol al său este cel al lui John James „Mr. Big” Preston, pe care l-a interpretat din pilotul serialului în iunie 1998 până la finalul seriei din februarie 2004.

