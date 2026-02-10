Certificatul de deces al actriței Catherine O'Hara a fost făcut public. Din ce cauze a murit „mama lui Kevin”

Publicat la 09:58 10 Feb 2026

Catherine O’Hara a murit pe 30 ianuarie, la vârsta de 71 de ani. Foto: Profimedia Images

Medicii legiști au făcut public certificatul de deces al cunoscutei actrițe Catherine O’Hara, mama lui Kevin din Singur Acasă, care a murit la sfârșitul lunii ianuarie, la vârsta de 71 de ani.

Certificatul de deces emis luni de autoritățile din comitatul Los Angeles arată că embolia pulmonară, afecțiune provocată de un cheag de sânge care blochează o arteră din plămâni, a fost cauza imediată a morții actriței. Cancerul rectal a fost menționat drept cauza pe termen lung, scrie CNN.

Medicul oncolog care a semnat documentul a precizat că o trata pe O’Hara din martie anul trecut și că a consultat-o ultima dată pe 27 ianuarie. Actrița a murit într-un spital din Santa Monica, California.

Îndrăgita actriță canadiană de comedie și fostă membră a trupei „SCTV” a devenit cunoscută publicului larg pentru rolul mamei lui Kevin în cele două filme „Singur acasă”. A câștigat un premiu Emmy pentru interpretarea personajului Moira Rose, matriarha bogată și complet ruptă de realitate din serialul „Schitt’s Creek”.

Moartea sa a surprins pe mulți, iar primul comunicat transmis de reprezentanții ei menționa doar că actrița a murit „după o boală scurtă”.

După anunțul decesului, mai mulți colaboratori și prieteni apropiați, printre care Macaulay Culkin, Christopher Guest, Eugene Levy și Pedro Pascal, i-au adus omagii emoționante.

Potrivit documentului oficial, Catherine O’Hara a fost incinerată. La rubrica profesie este trecut „actriță”, iar domeniul de activitate este menționat drept cinematografia. Certificatul arată că și-a dedicat cariera acestui domeniu timp de 50 de ani.