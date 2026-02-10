Un artist internațional cere ca muzica lui să fie scoasă din documentarul Melania: Nici nu a știut că va fi folosită melodia sa în film

Jonny Greenwood de la Radiohead, stânga, Melania Trump, dreapta. Sursa foto: Colaj/ Getty Images

Jonny Greenwood de la Radiohead și regizorul Paul Thomas Anderson au cerut ca un segment de muzică din filmul lor din 2017, Phantom Thread, să fie eliminat din controversatul documentar Amazon despre Melania Trump și spun că nici măcar nu au fost anunțați că piesa lor va fi folosită în filmul despre prima doamnă a SUA, potrivit The Independent.

Muzicianul, care a compus coloana sonoră a filmului cu Daniel Day-Lewis, a afirmat într-un comunicat că folosirea muzicii reprezintă o încălcare a acordului său de compozitor.

„Ne-a fost adus la cunoștință faptul că o piesă muzicală din Phantom Thread a fost folosită în documentarul despre Melania,” au declarat reprezentanții lui Greenwood și Anderson într-un comunicat comun obținut de Variety.

„Nu l-a consultat pe Jonny în legătură cu această utilizare”

Avocații săi au susținut că, deși Greenwood nu deține drepturile de autor asupra coloanei sonore, distribuitorul filmului, Universal, „nu l-a consultat pe Jonny în legătură cu această utilizare de către terți, ceea ce reprezintă o încălcare a acordului său de compozitor. Drept urmare, Jonny și Paul Thomas Anderson au cerut ca piesa să fie eliminată din documentar.”

The Independent a contactat Amazon MGM Studios și Universal pentru comentarii.

Filmului îi este dedicat un lung fragment din piesa „Barbara Rose”, compusă de chitaristul Radiohead pentru filmul lui Anderson.

Documentarul regizat de Brett Ratner, care urmărește prima doamnă în cele 20 de zile premergătoare celei de-a doua inaugurări a soțului ei, a înregistrat încasări de 13,35 milioane de dolari pe plan intern după două weekenduri de lansare, depășind previziunile de box office, datorită în parte grupurilor organizate de femei republicane, care au constituit o mare parte a publicului.

În film, Melania se întâlnește cu stiliști, designeri de interior și aliați politici, înainte de a fi văzută ținându-se de mână cu soțul ei la ceremonia de depunere a jurământului.

Puțin probabil ca documentarul Melania să recupereze cei 40 de milioane de dolari plătiți de Amazon MGM pentru el

Deși filmul a avut rezultate mai bune decât se aștepta, este totuși puțin probabil să recupereze cei 40 de milioane de dolari plătiți de Amazon MGM pentru el. Se presupune că Amazon a cheltuit încă 35 de milioane de dolari pentru promovarea filmului. Se crede că a costat mai mult decât aproape orice alt documentar din istorie.

Prețul filmului a stârnit speculații în industrie că Amazon a făcut achiziția pentru a se apropia de președintele american Donald Trump.

Proiectul marchează revenirea regizorului Rush Hour, Brett Ratner, care s-a mutat în Israel după mai multe acuzații de comportament sexual inadecvat în 2017. El a negat orice fapta ilegală și nu a fost pus sub acuzare.

Filmul a fost criticat în unanimitate de critici, primind un review de un singur stea de la Nick Hilton, de la The Independent, care a scris: „Poate că Melania este doar o piesă de post-divertisment post-modern. La urma urmei, nu este în mod transparent un documentar.”

Hilton continuă: „Melania petrece majoritatea scenelor interpretând o versiune scenarizată a ei însăși, iar cadrele cu prima doamnă sunt compuse cu aceeași deliberare pe care Ratner a adus-o în munca sa la X-Men: The Last Stand. Este undeva între reality TV și ficțiune pură.”

În ultimii ani, Greenwood a fost mai activ ca compozitor de filme decât ca muzician rock, scriind sau contribuind la coloanele sonore a 12 filme, inclusiv One Battle After Another, There Will Be Blood și Licorice Pizza.

Phantom Thread a primit șase nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cea mai bună coloană sonoră originală.