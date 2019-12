Doliu în lumea cinematografiei! Un actor cunoscut din filme celebre s-a stins din viață

Bărbatul era internat de câteva zile într-o clinică medicală din New Jersey, iar apoi starea lui a început să se agraveze.

Actorul și-a început cariera în cinematografie la vârsta de 40 de ani, după ce a jucat un rol în pelicula "Bang the Drum Slowly", potrivit TMZ.

Colaborarea avută cu Roberto de Niro la filmul respectiv i-a asigurat rolul Tony Rosato din "Naşul II".

Alte filme celebre în care a jucat sunt "Fort Apache the Bronx", "Once Upon a Time in America", "Moonstruck" sau "Do the Right Thing", care i-a adus o nominalizare la premiile Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.