Lista câştigătorilor la Gopo 2022. Mariana Mihuţ şi Victor Rebengiuc, premiul pentru întreaga carieră | Care e cel mai bun film

A 16-a ediţie a Galei Premiilor Gopo a fost marcată de o dublă emoţie. După doi ani de pandemie în care Gala s-a ţinut în aer liber, anul acesta Gala Filmului românesc s-a întors la Teatrul Naţional.

Premiul GOPO pentru cea mai bună actriţă într-un rol principal s-a acordat actriţei Catia Pascariu.

"România Sălbatică" a luat premiul pentru cel mai bun documentar. Filmul la care s-a lucrat 10 ani a câştigat şi premiile pentru cel mai bun montaj şi cea mai bună coloană sonoră.

Mariana Mihuţ şi Victor Rebengiuc au luat premiul Gopo pentru întreaga carieră.

"Vă mulţumim foarte mult pentru aplauze, cred că nu mai era nevoie să venim după cât s-a vorbit despre noi", a spus Victor Rebenciug.

"Numai atât vreau să vă întreb: eu sunt comoară naţională şi nu ştiu? De fapt, suntem două comori naţionale şi nu ştim?", a continuat Mariana Mihuţ.

Bogdan Farcaş a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal, iar Ioana Flora şi Alexandru Potocean au fost desemnaţi cei mai buni actori pentru rol secundar.

Gala Gopo din acest an a fost marcat de o dublă emoţie.

"Am descoperit că sunt 16 ani de când am început acest proiect şi nu îmi vine să cred că de 16 ani ne întâlnim o dată pe an cu oamenii din industria filmului.

Este singurul moment când sunt şi regizori, şi actori, niciodată nu suntem atâţia pe platou şi niciodată nu suntem atât de mulţi oameni", a spus Oana Giurgiu, producătoarea Galei Gopo.