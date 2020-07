Mark Zuckerberg s-a făcut de râs pe rețelele de socializare! Cum a fost surprins fondatorul Facebook. Imagini virale 

Imaginile au stârnit mii de glume pe Twitter, utilizatorii fiind nedueriți cu privire la cantitatea uriașă de cremă folosită și la postura cel puțin ciudată în care acesta a fost forografiat. Miliardarul în vârstă de 36 de ani pare foarte preocupat de protecția împotriva razelor UV: pe placa de surf care costă peste 12.000 de dolari acesta poartă un hanorac și pantaloni negri iar fața îi este acoperită de un alt fel de mască de protecție: o mască de cremă cu SPF, aplicată din abundență.

Mark Zuckerberg surfboards in Hawaii with way too much sunscreen https://t.co/TYcdDmBbZG pic.twitter.com/INyGVPvNY6

Vacanța fondatorului Facebook vine la numai trei săptămâni după ce localnicii insulei Kauai l-au rugat pe miliardar să nu le mai colonizeze insula, declarând că acesta dă în judecată localnicii pentru a constui o vilă pe pământul lor. Campania împotriva lui Mark Zuckerberg a strâns peste 800.000 de semnături.

Miliardarul nu s-a lăsat însă descurajat de petiție și s-a întors pe insulă alături de un instructor de surf, care spre deosebire de el era la bustul gol și fără cremă la vedere, scrie Daily Mail. Măsurile de protecție ale miliardarului au făcut furori pe Interner, unde s-a glumit cu faptul că acesta ar fi luat sfaturi de modă de la personajul Joker sau de la o șopârlă care năpârlește.

Are we sure Mark Zuckerberg isn't just shedding ? it is summer time ????? pic.twitter.com/wfrrRsBQMS