A murit Angelo Badalamenti, compozitor al pieselor Blue Velvet și Twin Peaks

Compozitorul american Angelo Badalamenti, autorul coloanei sonore a serialului cult Twin Peaks al lui David Lynch, a murit la vârsta de 85 de ani.

Sursa foto: Hepta/ Zuma Press / Peter Deconinck

Decesul lui Angelo Badalamenti, survenit în casa familiei sale din New Jersey, a fost confirmat de nepoata sa pentru New York Times și The Hollywood Reporter.

Născut în 1937 la New York, a studiat muzica clasică. În 1986, a început să lucreze cu regizorul David Lynch la aclamatul Blue Velvet, o colaborare pe care a continuat-o în lungmetraje cu Sailor and Lula, Lost Highway și A True Story.

A jucat chiar și rolul unui gangster în filmul thriller Mulholland Drive. Dar cea mai cunoscută colaborare cu regizorul american este, fără îndoială, Twin Peaks, serialul de televiziune emblematic de la începutul anilor 1990, care a revoluționat genul, potrivit G4Media.