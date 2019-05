Conspirații. Cum poate aduce muzica echilibrul în viață

foto- Pixabay

Muzica înseamnă disciplină, liniște și exercițiu mental.

Emanuel Popa, chitarist- „Muzica m-a echilibrat foarte mult, m-a ajutat foarte mult în perioada adolescenței, m-a ajutat să-mi găsesc drumul și chiar pe plan emoțional m-a ajutat”.

Samuel de Souza, lutier- „Am început să fac chitare probabil cu mult timp înainte, în mintea mea, până să încep să lucrez cu adevărat cu lemnul. Când eram la școală am învățat să cânt la chitară și eram întotdeauna interesat de chitară, să văd ce este și în interiorul ei, să îi ascult sunetul. Și apoi am simțit cumva că ceea ce îmi doresc este să fac astfel de instrumente. Și de atunci am avut același vis care se tot repeta și până la urmă lucrurile se întâmplă”.