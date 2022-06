Locul din ţară ideal pentru zilele caniculare. Apa sărată face minuni pentru organism

Multi tineri aleg să meargă să se racoreasca in aceste zile calduroase la ștrandul cu apă sărată de la Ideciu de Jos. Mai ales acum când toate s-au scumpit, iar o vacanţă la mare ar fi mult prea scumpă pentru multi tineri, aceştia aleg să se relaxeze mai aproape de casă.

Băile sărate de la Ideciu de Jos, recunoscute pentru salinitatea ridicată, dar și pentru namol

Şrandul are patru bazine cu apă sărată. Statiunea functioneaza inca din anul 1920.

Administrația locală a demarat un proiect în 2015 prin care s-a reabilitat ștrandul.

Printre indicațiile terapeutice ale apei de aici se numara afectiuni ale sistemului nervos, ale aparatului respirator, în domeniul ginecologiei, dar şi al reumatismului.

Plajă cu nisip şi preţuri accesibile la şezlonguri

Cei care vor să stea la soare au la dispoziţie o mică plajă de nisip cu 150 de șezlonguri. Iar preţul de închiriere variază între 10 şi 15 lei.

"Ştrandul funcţionează de peste 100 de ani şi bazinele au fost în diferite zone, pentru că izvoarele sunt în mai multe locaţii, în apropierea ştrandului actual. Am creat o mică mare aici, în incinta ştrandulului. Am fost foarte primitori. Anii trecuţi am avut şi peste 2.000 de oameni", a spus Lucian Feier Lăurean, primarul comunei Ideciu de Jos, în exclusivitate pentru Antena 3.

Ideciu de Jos la 5 km de Reghin și la 40 de km de Târgu Mureș

Localitatea Ideciu de jos se află la 40 de km de Târgu Mureș, la o altitudine de 550 m în zona superioară a râului Mureș între munții Gurghiu și râul Mureș dispunând de un aer de gen microclimă.

Băile sărate de la Ideciu de Jos fac parte din lacurile sărate care încep de la Praid continuă la Sovata, apoi Jabenița și se termină cu Băile Figa. Ele se află de-a lungul aceluiași filon de sare.

Compoziția apei este de clorură de sodiu, calciu, magneziu, fluor, iod, brom, sulf și fier.

Ștrandul este deschis zilnic între orele 8:30 și 21:00.