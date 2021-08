UNTOLD 2021, primul eveniment din România cu acces pe bază de certificat digital european COVID-19

"UNTOLD este primul eveniment din România care permite accesul exclusiv cu GREEN PASS SAU testare rapidă antigen. Fanii UNTOLD vor putea intra în acest an în perimetrul festivalului doar cu Certificatul Digital EU COVID-19 sau cu testare rapidă antigen.", se arată într-un comunicat trimis, luni, de organizatorii festivalului.

În acest fel, organizatorii UNTOLD îşi păstrează angajamentul de a face unul dintre cele mai sigure evenimente din Europa, care să devină un model global. Astfel, participanţii se vor afla în cel mai sigur loc din România, în cele 4 zile de festival", se mai arată în omunicat.

"Cei care se testează (antigen rapid) în centrele sau clinicile furnizorilor medicali autorizaţi ai festivalului UNTOLD primesc automat după testare brăţara care atestă veridicitatea testului şi rezultatul negativ.

Aceştia nu trebuie să mai prezinte Certificatul Digital EU COVID-19 la intrarea în festival, dar trebuie să aibă la ei dovada rezultatului negativ al testului, în format fizic sau electronic, şi actul de identitate pe toată durata evenimentului. Centrele şi clinicile furnizorilor medicali autorizaţi vor fi disponibile în perioada următoare pe untold.com".

UNTOLD 2021. Accesul minorilor în perimetrul festivalului

Minorii cu vârste cuprinse între 7 şi 12 ani trebuie să prezinte rezultatul unui test negativ (antigen rapid sau RT-PCR) sau dovada trecerii prin boală, precum şi certificatul de naştere.

Cei care au între 12 şi 14 ani trebuie să prezinte dovada vaccinării, a trecerii prin boală sau rezultatul negativ al unui test (antigen rapid sau RT-PCR) şi certificatul de naştere.

Participanţii care au între 14 şi 18 ani pot intra la festival cu dovada vaccinării, a trecerii prin boală sau rezultatul negativ al unui test (antigen rapid sau RT-PCR) şi cartea de identitate.

Festivalul UNTOLD va avea loc la Cluj, în perioada 9 - 12 septembrie, şi se prezintă drept cel mai mare festival din acest an din Europa. În 2019, Untold a avut 372.000 de vizitatori. Pe 11 iunie, organizatorii au anunţat că într-o singură zi au fost vândute peste 11.000 de bilete.

La ediţia din acest an sunt aşteptaţi David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, The Script, Parov Stelar, Tyga, Sam Feldt dar și trupa românească Vama.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal