A fost cea mai geroasă noapte din această iarnă. Temperaturile au scăzut la -21 de grade, frigul extrem a început să facă victime

A fost cea mai geroasă noapte din această iarnă. Foto: Getty Images

Noaptea trecută a fost cea mai geroasă noapte din această iarnă. Temperaturile au scăzut până la minus 21 de grade Celsius în unele zone, iar frigul extrem a făcut deja victime.

Temperaturile au scăzut până la minus 21de grade Celsius la Întorsura Buzăului, polul frigului din România, dar și în Varadia de Mureș și la Vârful Omu.

Extrem de frig a fost și în zonele joase. În nordul Capitalei s-au înregistrat minius 15 grade Celsius. Stația de la Filaret, în centrul Capitalei, a arătat minus 11 grade.

Cu toate acestea, aproape 40% dintre bcuureștenii racordați la sistemul de termoficare au probleme cu apa caldă și căldura.

Treptat, vremea rece și gerul se vor restrânge spre nordul și centrul țării. Pe parcursul zilei, vom avea parte tot de temperaturi negative.

Marți, in Capitală, vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă îndeosebi dimineața. Cerul va fi temporar noros și mai ales după-amiaza și seara va ninge slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -4...-2 grade, iar cea minimă de -8...-7 grade. Spre sfârșitul nopții vor fi condiții de ceață și chiciură.

Gerul a făcut și o victimă

Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Timişoara, a murit de hipotermie, lângă soţia bolnavă psihic. Vecinii au chemat ambulanţa, dar cei doi au refuzat transportul la spital, iar câteva ore mai târziu, bărbatul a decedat.

Cei doi soţi stăteau într-un apartament social al Primăriei Timişoara şi au oprit încălzirea, deşi afară temperaturile au ajuns şi la minus 15 grade pe timpul nopţii. Soţia bărbatului avea probleme psihice.



Vecinii au sunat la numărul de urgenţă 112, iar la faţa locului a ajuns un echipaj medial, însă cei doi soţi au refuzat să meargă la spital. Câteva ore mai târziu, tot vecinii au sunat la Urgenţe, iar medicii ajunşi la locuinţa celor doi au constatat decesul bărbatului.



”La data de 12 ianuarie 2026, în jurul orei 15:20, poliţiştii Secţiei 3 Timişoara au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că, vecinii săi mai în vârstă, nu răspund la telefon. La sosirea poliţiştilor şi echipajului medical, s-a constat că cele două persoane ( un bărbat de 65 de ani şi o femeie de 56 de ani) prezentau o stare de hipotermie. Aceştia au primit îngriji de la personalul medical, refuzând transportul la spital. Ulterior, în jurul orei 21:30, poliţiştii au fost sesizaţi că bărbatul a decedat”, a transmis IPJ Timiş.



Conform procedurilor, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.



Femeia a fost preluată de rude.