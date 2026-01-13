Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. ANM anunță că nu vom scăpa de ger prea curând

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 12 ianuarie - 9 februarie. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 12 ianuarie - 9 februarie. Potrivit specialiștilor, pe tot parcursul perioadei vom avea parte de temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru perioada din calendar.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în extremitatea de nord-est, est și de sud-est a țării

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și sudvestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor deficitare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.