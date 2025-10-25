A început West Side Hallo Fest, cel mai mare festival de Halloween din România

A început cel mai mare festival de Halloween din România, care transformă zona Lacului Morii într-un tărâm magic al distracției și misterului. Evenimentul promite un weekend plin de surprize, activități pentru copii, ateliere de cioplit dovleci și spectacole interactive. Seara, atmosfera devine electrizantă cu concerte și momente special pregătite pentru toți cei care îndrăgesc această sărbătoare.

"Suntem la West Side Hallo Fest, ediția a treia – cel mai mare festival cu tematică de Halloween, iar toată lumea se distrează de minune", a spus primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Lacul Morii s-a transformat într-un loc magic, unde groaza se împletește cu distracția și misterul prinde viață la fiecare pas. De la Autobuzul bântuit și până la Spitalul abandonat, fiecare colț ascunde o aventură plină de adrenalină și zâmbete.



"Atracția principală este autobuzul Groazei, este cea mai dorită, iar acolo avem Casa Groazei, Căsuţa Vrăjitoarei, care îi încântă foarte mult pe copii. O altă locație sunt atelierele de creație, unde se sculptează dovleci cu ajutorul părinților", a explicat Adrian Perian, organizatorul West Side Hallo Fest.

Cea de-a treia ediție a festivalului a adunat încă din prima zi mii de personaje pe esplanada Lacului Morii, într-o explozie de culoare și creativitate, iar participanţii sunt încântați de atmosfera unică pe care Hallo Fest o aduce, dar şi de noutăţile ediţiei.

Costumele sunt şi ele diverse. De la "The Mask", până la personaje din "Familia Flintstone".

"Avem concerte cu specific rock și avem și un show de drone, pe care îl vom avea sâmbătă pe cer, aici la Lacul Morii", a adăugat Ciucu.

West Side Hallo Fest continuă până duminică, iar vizitatorii vor avea parte de şi mai multe surprize și momente pline de distracție. Biletul de acces costă 60 de lei și asigură o zi întreagă de distracție și experiențe unice.