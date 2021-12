A murit Ion Şmecherul, ciobanul devenit vedetă pe YouTube: "Nu s-a mai trezit"

Ion Şmecherul a murit, astăzi, iar anunţul a fost făcut pe reţelele de socializare de Iancu Sterp, youtuber, luptător MMA şi fratele cântăreţului Culiţă Sterp.

"Anul trecut pe vremea asta eram bucuroși cu toții deoarece ii ridicasem casa lui Ion iar el era cel mai fericit deoarece pentru prima data avea propria lui locuința . Cu durere in suflet va anunț căci omul care era mereu plin de viața, haios și ne făcea sa zâmbim, Ion smecherul, a încetat din viața!

Vestea proasta am primit-o chiar acum și voiam sa o împărtășesc și cu voi deoarece știu cât de mult îl iubeați. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! O să ne lipsească Ion al nostru", a scris Iancu Sterp într-o postare pe Facebook.

Ion Şmecherul a devenit vedetă pe YouTube, fiind urmărit de sute de mii de oameni, după ce, în urmă cu şase ani, a apărut într-un clip video pe canalul lui Culiţă Sterp.

În urmă cu un an, fraţii Sterp i-au ridicat lui Ion Şmecherul o casă nouă, în care s-a şi mutat.

Cauza morţii în cazul lui Ion Şmecherul a fost devzăluită de Culiţă Sterp, într-un comentariu la postarea de pe Facebook.

Acesta a explicat că băutura a fost cauza pentru care Ion Şmecherul şi-a pierdut viaţa.

"Băutura nu e bună fraților, noi tot timpul i-am spus să o lase mai moale și am vrut sa îl aducem pe drumul cel bun dar e foarte greu cand ești dependent. El de o luna de zile era in concediu si a cam băut in fiecare zi, astazi a intrat in coma alcoolica si din păcate nu s-a mai trezit, i-a cedat organismul!", a comentat Culiţă Sterp pe Facebook.

Vestea morţii lui Ion Şmecherul s-a propagat pe reţelele sociale, postările fraţilor Iancu şi Culiţă Sterp fiind distribuite de mii de persoane.

