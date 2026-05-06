A murit Iosif Boda, fost consilier al lui Ion Iliescu, fost ambasador și parlamentar. Foto: Agerpres

Iosif Boda, personalitate a vieții politice și intelectuale din România de după 1989 a murit marți, 5 mai, la vârsta de 80 de ani. Acesta va fi înmormântat sâmbătă, la Jibou, scrie Agerpres.

Fost consilier prezidențial, diplomat și analist politic, Boda a lăsat în urmă o moștenire complexă în spațiul public românesc, fiind recunoscut pentru echilibrul și profunzimea analizelor sale.

Laurențiu Butiri, fost șef al Administrației Financiare Sălaj și prieten apropiat al acestuia, a declarat pentru Agerpres că legătura lui Boda cu locurile natale a rămas puternică până în ultima clipă.

'Era un om cald și cu o cultură generală extraordinar de masivă, de mare. Puteai discuta subiecte din orice domeniu cu el. Când venea în județ, îl duceam la pescuit la crap și mâncam un crap prins la pescăria de la Cehu Silvaniei. Ținea foarte mult la sălăjeni și a ajutat foarte multă lume cu diversele probleme care apar în viață', a spus Laurențiu Butiri.

În ceea ce privește ultimele onoruri, deși inițial luase în calcul să fie înmormântat în Capitală, Iosif Boda a ales în cele din urmă să se întoarcă între rudele sale, la Jibou.

Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 8 mai, la capela Cimitirului Calvin din București. Ulterior, trupul neînsuflețit va fi transportat în județul Sălaj, unde sâmbătă, 9 mai, va avea loc înhumarea la Cimitirul Reformat din Jibou.

Născut în 1946, la Jibou, Iosif Boda lasă în urmă doi fii, Daniel și Ștefan, precum și o nepoată apropiată la Zalău, Eva Vid, care se ocupă de formalitățile funerare.

Iosif Boda a fost licențiat în filosofie și specializat în științe politice la Sorbona. După Revoluție a ocupat funcțiile de consilier prezidențial principal al lui Ion Iliescu și șef al Departamentului de politică internă.

A servit țara ca ambasador în Elveția și ca deputat, fiind totodată unul dintre fondatorii partidului Alianța pentru România.

În plan public, a rămas o voce respectată ca jurnalist și analist politic pentru publicații precum Evenimentul Zilei sau Magazin Sălăjean și pentru posturi de televiziune ca Realitatea TV și TVR 1, unde a moderat mai multe emisiuni.