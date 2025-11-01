Accident grav în Maramureș: O căruță a fost spulberată de o mașină. Un bebeluș a murit, alți patru copii sunt răniți

<1 minut de citit Publicat la 08:50 01 Noi 2025 Modificat la 08:53 01 Noi 2025

O maşină şi o căruţă s-au izbit puternic vineri seară / foto: Antena 3 CNN

O maşină şi o căruţă s-au izbit puternic vineri seară, 31 octombrie, pe un drum judeţean din Maramureş. În urma accidentului, un bebeluș de doar 3 săptămâni a murit pe loc, iar alți patru copii au ajuns de urgență la spital. Unul dintre ei este acum în stare critică.

Potrivit primelor informații, bărbatul din căruță era beat în momentul în care s-a produs tragedia. Testarea a indicat valoarea de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Familia mergea spre casă, însă șoferul implicat în accident nu i-a observat. În urma tragediei, un bebeluș a murit, alți patru copii sunt răniți, unul fiind în stare gravă la spital.

„Poliţiştii efectuează cercetări pentru soluţionarea unui accident de circulaţie produs pe D.J. 171, în localitatea Suciu de Jos.

Din primele date a reieşit faptul că în urma impactului dintre un autoturism şi o căruţă, un minor a decedat şi alte persoane au fost transportate la spital ca urmare a leziunilor suferite”, a transmis, vineri seară, IPJ Maramureş.

Polițiștii au deschis acum o anchetă.

„Se continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a producerii incidentului”, au precizat poliiştii.