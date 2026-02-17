Accident teribil în Ialomița: doi oameni au murit, după ce o mașină a intrat pe contrasens și s-a izbit de un TIR

În urma accidentului, doi oameni au murit și alți doi au fost răniți. Toți cei patru se aflau în autoturism. Foto: ISU Ialomița

Un accident teribil a avut loc în județul Ialomița, pe DN 2A, în localitatea Ion Roată. Doi oameni au murit și alți doi au fost răniți, după ce șoferul unei mașini a intrat pe contrasens și s-a izbit de un TIR. Potrivit meteorologilor, în Ialomița a fost semnalat fenomenul de ploaie înghețată cu depunere de polei, ceea ce face ca șoselele să fie extrem de periculoase.

Accidentul a avut loc în jurul orei 18:30, pe raza localității Ion Roată. În imaginile suprinse de autorități la fața locului se poate vedea cum autoturismul implicat în accident a fost distrus complet în coliziunea cu TIR-ul.

Din primele verificări efectuate, s-a stabilit că în timp ce o mașină se deplasa pe DN 2A din direcția Bucureşti către Slobozia, șoferu ar fi intrat pe contrasens și ar fi intrat în coliziune cu un TIR care circula din sens opus.

În urma accidentului, doi oameni au murit și alți doi au fost răniți. Toți cei patru se aflau în autoturism.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier. În zonă se circulă alternativ.

Meteorologii avertizează, în contextul codului portocaliu de ninsori și viscol, că pe raza județului Ialomița se semnalează fenomenul de ploaie înghețată, cu depunere de polei.