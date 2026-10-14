Activitatea boților ruși a scăzut drastic în România, după atacul asupra centrelor Yandex. „Până și propaganda are nevoie de priză”

Expert român în dezinformare: „Fabrica de minciuni nu s-a închis, dar cineva pare să fi tras zdravăn frâna de mână”. Imagine cu caracer ilustrativ. Foto: Getty Images

Activitatea rețelelor rusești de propagandă și dezinformare a înregistrată scăderi semnificative în ultimele zile și pe site-urile în limba română, imediat după lovirea a trei centre de date ale gigantului tehnologic rus Yandex, de către dronele ucrainene. Datele prezentate de expertul în dezinformare Nicolae Țibrigan, doctor în sociologie și cercetător la Institutul de Relații Internaționale al Academiei Române, arată că volumul conținutului pro-rus s-a redus aproape la jumătate, în vreme ce media reacțiilor online a scăzut cu circa 60%.

Cercetătorul român a monitorizat 29 de canale cu discurs malign pro-rus și a constatat o „răcire” a activității propagandistice pro-ruse în limba română, imediat după lovirea centrelor Yandex.

„Datele urmărite prin GladiOS, softul Gerulata, pentru 29 de canale cu discurs malign pro-rus arată o scădere puternică între 8 și 12 octombrie: prevalența conținutului a coborât cu aproape 49%; reacțiile medii au scăzut de la aproximativ 1.633 la circa 655, adică aproape 60%; balanța dintre conținutul împins în rețea și reacțiile generate a trecut de la +4,52 milioane pe 10 octombrie la -2,73 milioane două zile mai târziu”, a arătat Nicolea Țibrigan, într-o postare publicată pe Facebook.

„Cu alte cuvinte, nu cade doar volumul. Scad simultan mai mulți indicatori care arată cât de activă și eficientă este rețeaua. Ei bine, fabrica de minciuni nu s-a închis, dar cineva pare să fi tras zdravăn frâna de mână. Și aici apare ironia. Propaganda digitală poate poza în ceva omniprezent și invincibil, dar depinde de lucruri foarte pământești: servere, energie, conexiuni și centre de date. Până și propaganda are nevoie de priză. Iar când ai o infrastructură grav afectată, până și Soloviov riscă să rămână exact ceea ce nu și-ar dori: un om foarte nervos care țipă într-un microfon deconectat”, a spus Nicolae Țibrigan.

În ultimele zile, trei centre de date ale gigantului tehnologic rus Yandex au fost lovite de drone ucrainene, provocând întreruperi ale unor servicii digitale utilizate de milioane de ruși. Deși legătura directă dintre cele două fenomene - lovirea centrelor de date și scăderea conținutului pro-rus de pe rețele - nu a fost demonstrată deocamdată, datele arată cât de vulnerabilă este infrastructura propagandei Kremlinului atunci când sunt afectate sistemele tehnologice de care depinde, notează Ziarul de Gardă.

Vladimir Putin a convocat miercuri o ședință de urgență la Kremlin, pe teme de „securitate cibernetică”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că ședința nu are legătură cu recentele atacuri ucrainene asupra centrelor de date Yandex.

Putin i-a convocat la Kremlin pe miniștri ai guvernului, oficiali de top din domeniul securității, șeful Sberbank și guvernatoarea băncii centrale a Rusie, Evlira Nabiulina, a adăugat Peskov.

„Trebuie să fim pregătiți pentru aceste provocări. De aceea, președintele ține această întâlnire astăzi”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, care a spus că întâlnirea nu este legată de atacurile cu drone ucrainene din ultimele zile, asupra a patru centre de date rusești - trei aparțin grupului tech Yandex și unul Sberbank.

Activitatea boților ruși s-a prăbușit pe rețelele sociale în toată lumea. Diminuare a conturilor pro-MAGA și favorabile AfD

De asemenea, atacurile Ucrainei asupra a trei centrelor de date rusești folosite de Yandex au fost urmate de o scădere de peste 99% a traficului de boți proveniți din infrastructura companiei, potrivit Cloudflare. În același timp, activitatea online în sprijinul AfD, al lui Donald Trump și al partidului britanic Reform UK a scăzut puternic pe rețelele sociale, în special pe X, ceea ce alimentează suspiciunile privind operațiunile rusești de influență.

„În urma unui atac cu drone, infrastructura centrului de date din Vladimir a fost avariată. Activitatea centrului a fost complet întreruptă. Restul resurselor sunt instabile, iar platforma nu funcționează”, a anunțat Yandex pe Telegram.

Compania de securitate cibernetică Cloudflare a constatat că activitatea boților proveniți din infrastructura Yandex a scăzut cu peste 99% față de săptămâna precedentă. Scăderea coincide cu momentul în care centrele de date au fost scoase din funcțiune.

În Germania, susținerea pentru partidul de extremă dreaptă AfD pe rețelele sociale a scăzut cu 56%. "Dacă se confirmă, este revelator, centrele de date rusești sunt lovite, iar activitatea online din jurul AfD se prăbușește brusc. Atâtea discursuri despre patriotismul german, până când pică conexiunea din Rusia", a scris europarlamentarul ceh Tomas Zdechovsky.

❗️After the attack by the Ukrainian Defense Forces on Yandex’s third data center (in Vladimir), more than 80 Yandex Cloud services stopped working: Yandex Home, Music, Telemost, as well as computing, networking, databases, storage, AI, analytics, development, security, and corporate tools of the company. — ?MilitaryNewsUA?? (@front_ukrainian) October 11, 2026

În Marea Britanie, traficul din jurul partidului Reform UK a scăzut și el puternic după atacuri.

De asemenea, în Statele Unite, mai mulți utilizatori au observat că sub postări apar mult mai puține reacții pro-conservatoare. Istoricul Timothy Snyder, fost profesor la Yale, mutat în Canada după revenirea lui Trump la Casa Albă, a afirmat că, "pe baza dovezilor de astăzi, pare sigur că o mare parte din activitatea boților pro-Trump și pro-AfD depinde direct de centrele de date rusești". Snyder a precizat însă că este vorba de o analiză rapidă și că datele concrete urmează să apară.

☄️ Yandex services go down across several countries: After drone strikes on its data centers, the company invokes force majeure Over the past few days, Ukrainian drones have struck three Yandex data centers. The latest attack targeted a facility in Vladimir, Russia. And the digital detox wasn't limited to Russia. Users in Belarus, Kazakhstan, and Serbia are reporting widespread outages affecting the company's services. ? People are having trouble booking taxis, ordering food, and paying for purchases. Disruptions have been reported across Yandex Go, Yandex Music, Yandex Disk, Yandex Pay, search, and Alice-powered smart home devices. Users are also reporting problems with third-party services, including Lamoda, Vkusno i Tochka, and Magnit. But here's the funniest part: Yandex has suddenly added drone attacks to its list of force majeure events, which could exempt the company from liability for failing to meet its obligations. ? Apparently, the consequences of war count as circumstances beyond anyone's control. At least when they affect your own business. — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2026

Manipularea rețelei X prin conturi false și automatizate este un fenomen documentat. În iulie 2024, Departamentul de Justiție al SUA a închis o rețea de peste 1.000 de conturi atribuite serviciilor de informații rusești. Potrivit documentelor judiciare, sistemul funcționa din 2022 și folosea un software care genera identități false și comportamente automatizate. Mesajele promovau interesele propagandei Kremlinului în SUA și în Europa.