Activitățile de weekend ale politicienilor. Dan Barna, cu trotineta prin parc

În timp ce premierul Ludovic Orban a ieșit la plimbare prin Centrul Vechi, liderul USR, Dan Barna, se plimbă cu trotineta prin parc.

Dan Barna a postat o fotografie cu el pe trotinetă pe contul de Instagram.

"Plimbare eco de weekend. #parc #ig_romania #trotineta #green ? #scooter #eco #Romania" este mesajul care însoțește fotografia postată de liderul USR.

Întors acasă, Dan Barna le-a povestit urmăritorilor de pe Facebook ce făcea în această perioadă a anului în copilărie.

"De weekend: Amintiri din copilărie - Socată

La vremea aceasta a anului, una din bucuriile noastre, ale copiilor, era să găsim și să culegem flori mari de soc, (pe străzile cu case și grădini din Sibiul acelei vremi nici nu era foarte dificil) din care mama ne făcea o socată grozavă.

În cele 4-5 zile cât stătea socata în borcanele de 10 litri, “să se facă”, amușinam cu nerăbdare, și eu și frații mei, gustând pe discret, cu lingura în strecurătoare, ca să ne anunțăm părinții că: e gata!!!

Zilele trecute, în spiritul de tip casnic al pandemiei, am căutat și am găsit pe olx borcanele în cauză și am “montat” o socată pe care am așteptat-o ca și când... Iar în această seară tocmai o tragem în sticle.

Vă doresc tuturor un weekend frumos și o sărbătoare de Rusalii cu bucurie și Duh", a scris Barna pe pagina de Facebook.

Premierul Ludovic Orban a ieșit să bea bere în Centrul Vechi