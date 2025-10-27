Acuzații de malpraxis la Spitalul din Sinaia. O tânără a murit după ce a fost operată de un chirurg cu antecedente

Soţul tinerei care a murit a povestit cu multă durere ce veşti a primit după ce a ajuns la Spitalul Funeni din Capitală. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

O femeie de 34 de ani din Sinaia a murit după o intervenție chirurgicală, considerată a fi una de rutină. Familia acuză acum medicii de malpraxis și de lipsă de transparență în comunicarea cu apropiații pacientei. Chirurgul implicat este același care, în urmă cu șapte ani, a fost acuzat că a uitat pansamente sterile în abdomenul unei minore. Dosarul lui a fost, însă, clasat între timp. Tocmai de aceea, oficialii de la Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită modificarea urgentă a legislației privind malpraxisul medical, astfel încât pacienții și familiile acestora să nu mai fie victime ale sistemlui în forma actuală, care favorizează greșelile medicale.

Tânăra a ajuns la Spitalul din Sinaia cu câteva zile înainte de operație, acuzând dureri și fiind tratată, inițial, pentru inflamații. Pe 27 septembrie, după intervenția chirurgicală, medicul a informat soțul că operația a decurs fără probleme. Ulterior, femeia a fost externată, doar cu recomandarea de control.

"La data externării, chirurgul a decis să i se taie drena, deci, să nu se scoată, să i se taie drena, lăsându-i o bucată de furtun care ieșea din burtă, nu știu exact cât de mare, acoperită de un pansament gigatc. Ni s-a spus să mergem următoarea zi marți la control. Bineînțeles. Ne-am dus, i-am făcut un ecograf în urma căruia a zis: «Da, da, mai știți, v-am spus eu, să sun la Fundeni, uitați, vă dau unde să mergeți cu tot cu nume de doctor, cu nu știu ce. O să fie o chestie foarte simplă»", a declarat Oliviu Secăreanu, soţul femeii decedate, pentru Antena 3 CNN.

La Spitalul Fundeni din Bucureşti, medicii au decis o nouă operație, iar la deschiderea abdomenului, au descoperit o infecție puternică la ficat.

"Mi s-a spus: «Domnule, situația este extraordinar de grav. A trebuit să-i îndepărtăm 70% din ficat pentru că ficatul dânsei era o pungă cu puroi». Şi, de aici a început toată lupta cu donații de sânge, cu fel de fel de nebunii și intervenții și toate oamenii ăia. Eu știu că și-au dat sufletul pentru soția mea", a mai spus Oliviu Secăreanu, soţul femeii decedate.

Deși au încercat toate procedurile posibile pentru salvarea pacientei, femeia a decedat. Acum, la spitalul din Sinaia este control din partea direcţiei de sănătate publică. Reprezentanţii instuţiei sanitare, însă, dau vina pe victimă şi pe familia acesteia.

"Atât operația, cât și tratamentele s-au desfășurat conform procedurilor și protocolului, atât interne, cât și naționale. În schimb, elemente importante din antecedentele personale patologice ale pacientei nu au fost declarate cu seriozitate la internarea la spitalul Sinaia. Ceea ce, în mod evident, a agravat situația și a impus un alt fel de intervenție, ducând la complicația care a apărut ulterior", au transmis oficialii Spitalul Orășenesc Sinaia într-un comunicat, potrivit Antena 3 CNN.

Managerul Spitalului Orășenesc Sinaia, Mariana Miu, a declarat pentru Antena 3 CNN: "Există o anchetă internă. Astăzi, ea s-a suprapus, de fapt, un pic s-a stagnat, pentru că au venit şi reprezentanţii Direcţiei de Sănătate publică şi le-am pus la dispoziţie, că, de aceea, am şi întârziat foarte mult până am venit la dumneavoastră, toate documentele medicale. Nu este vorba despre interacţiunea cu personajele, ci se verifică documente".

Femeia care și-a pierdut viața era mama unui băiețel de nouă ani, pe care îl îngrijea personal din cauza problemelor de sănătate ale copilului. Acesta nu este primul caz în care chirurgul din Sinaia se află în centrul unor acuzații grave: în 2018, același medic a operat o fetiță de zece ani și a uitat pansamente sterile în abdomenul acesteia. Deși, s-a deschis dosar penal, ancheta a fost, ulterior, clasată.

Reprezentanţii de la Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) au solicitat Ministerului Sănătății să trimită de urgență Corpul de Control la Spitalul Orășenesc Sinaia.