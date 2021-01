Ce a urmat după ce Streinu-Cercel s-a vaccinat anti-COVID-19

„Este clar că există și o serie de reticențe la personalul medical. Eu vă dau exemple din Institutul Matei Balș, pentru că eu am fost una dintre primele persoane care s-au vaccinat. Din momentul în care m-am vaccinat eu, au venit și s-au așezat la coadă să se vaccineze, ceea ce înseamnă că exemplul personal e un exemplu care poate să convingă. De unde aveam circa 600 de persoane înscrise, în momentul de față am depășit cifra de 780 de persoane vaccinate în cadrul Institutului.

Astăzi am primit și o vizită de la Direcția de Sănătatea Publică în vederea evaluării modului în care se desfășoară vaccinarea și, doamnele de acolo au recunoscut faptul că vaccinarea se desfășoară cât se poate de bine și, mai mult decât atât, avem catagrafii cât se poate de clare și știm în fiecare zi ce persoane urmează să vină.

Și noi am avut dispute, de exemplu aceea în care o persoană era programată mâine și a venit astăzi. Am vaccinat-o atunci când a venit. Nu trebuie să fim fixiști. Poate persoana respectivă are ceva de făcut și găsește o breșă în timpul său ca să se vaccineze. Orice persoană care se vaccinează este un bun câștigat în lupta cu această pandemie“, a declarat Streinu-Cercel la Realitatea Plus, potrivit dcnews.ro.