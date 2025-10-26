Agitatorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la sfințirea Catedralei. Un bărbat a fost reținut de Jandarmerie

1 minut de citit Publicat la 14:34 26 Oct 2025 Modificat la 14:45 26 Oct 2025

Persoană reținută de jandarmi la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale.Sursa captură foto: Antena 3 CNN

Mai mulți politicieni au fost huiduiți duminică de o parte din publicul adunat la slujba de Sfințire a Catedralei Naționale. Jandarmii au reținut o persoană.

La finalul ceremoniei, unii lideri politici și miniștri s-au îndreptat pe jos de la Catedrala Națională spre hotelul Marriott, unde era organizat prânzul oferit de Patriarhie după eveniment

În momentul când politicienii au trecut prin dreptul mulțimii adunate în spatele unor garduri metalice care delimitau zona, aceștia au fost primiți cu huiduieli.

„Hoțule, nenorocitule, ai nenorocit țara, bă!”, s-a adresat o persoană din mulțime fostului premier PSD Marcel Ciolacu, atunci când acesta și-a făcut apariția.

Ministra de Exerne, Oana Țoiu, a fost și ea huiduită, în ciuda faptului că s-a oprit pentru câteva secunde pentru a încerca să discute cu protestatarii. „Trădătorilor! Demisia”, i-au strigat câteva persoane prezente.

Victor Ponta a fost și el întâmpinat cu „Huo, trădătorule!”. De asemenea, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost huiduit și făcut „trădător”, în timp ce protestatarii i-au cerut demisia.

Într-un incident separat, un bărbat a fost ridicat de jandarmi dintr-o maşină cu numere de Prahova, în apropiere de Catedrala Naţională, după ce în porbagajul autoturismului s-au găsit numeroase ziare pro-fasciste pe care individul le distribuia pelerinilor. Astfel, ziarele au fost confiscate iar pe numele lui a fost deschis un dosar penal. Bărbatul s-a apărat și spunând că: „Ce, Mihai Viteazul e fascist? Că el e în ziar”.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat duminică la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru și cei doi copii ai cuplului prezidențial. Șeful statului îl va primi luni, 27 octombrie, la Palatul Cotroceni, pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.