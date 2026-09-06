Al doilea episod din noul sezon "Insula Iubirii", lider absolut de audienţă. Antena 1 a fost cel mai urmărit post TV din România

Al doilea episod din "Temptation Island - Insula Iubirii", sezonul 10, lider absolut de audiență.

După o premiera de vineri seara a noului sezon "Insula Iubirii", care a fost lider de audienţă, telespectatorii au așteptat cu nerăbdare și entuziasm revederea cu cele cinci cupluri și continuarea prezentării ispitelor. Astfel, a doua ediție a acestui sezon a fost urmărită de români într-un număr foarte mare. Iar show-ul-fenomen a rămas lider detașat de audiență, pe toate target-urile relevante în piața de media. Sâmbătă seara, Antena 1 a fost cel mai urmărit post de televiziune din România

"Temptation Island - Insula Iubirii" a fost lider absolut de audiență seara trecută, cu o ediție spectaculoasă în care ispitele masculine, dar mai ales cele feminine au aprins primele scântei din sezonul 10, sezonul "Maxim". Mai mult, unul dintre concurenţi a lansat atacuri acide la adresa ispitelor masculine Cătălin Brînză și Narcis Bujor. Este vorba despre Prințul Marco Dăscăliuc, care s-a înscris la emisiune să îşi testeze relaţia pe care o are cu soţia lui, Bianca Ghiurcă, despre care a afirmat că este foarte geloasă.

Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 - 00:00, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.1 puncte de rating şi 26.8% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.0 puncte de rating şi 17.7% cota de piaţă.

La nivelul publicului urban, Antena 1 s-a aflat tot pe primul loc, înregistrând 4.7 puncte de rating și 16.7% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 3.4 puncte de audiență și 12.2% cotă de piață.

La nivel național, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor cu 4.6 puncte de rating și 15.7% cotă de piață, față de PRO TV care avea 3.9 puncte de rating și 13.3% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:33, peste un milion de telespectatori se bucurau de show.

Cătălin Brânză şi Narcis Bujor au intrat din nou în jocul sentimentelor reale din Thailanda, însă, de această dată, spun ei, publicul va fi surprins: va vedea versiuni ale lor nedescoperite până acum.

Întrebat la ce să se aştepte telespectatorii să vadă în sezonul 10 din "Insula Iubirii", Narcis Bujor a răspuns: "Vor remarca un Narcis căruia i s-a oferit oportunitatea de a fi mai deschis și de a arăta cine este, de fapt, de a vorbi mai mult. Anul trecut, nu am avut cu cine, poate... doar puțin. Anul ăsta, am putut să mă deschid mai mult".

Despre apariţia sa în noul sezon al producţiei de la Antena 1, Cătălin Brânză a declarat: "Eu mă uimesc în fiecare zi pe mine, personal. Cu siguranță, va fi un Upgrade Cătălin: va fi un Cătălin cu mai multă răbdare, cu mai multă maturitate și cu mai multă putere de distracție. (...).

Eu am crezut, venind dintr-un sezon anterior, că voi fi pregătit. Ghici, ce?!? Nimic! Zero, zero, zero! Am luat-o de la zero și a fost foarte intens, foarte complicat, foarte, foarte, foarte... cu o senzație atât de plăcută, încât rămân fără cuvinte".

Noile inspite de la "Temptation Island - Insula Iubirii" vin fără trecut pe insulă, dar cu propriile strategii. Care sunt acestea şi cum vor evolua lucrurile în casa concurentelor, dar şi în casa partenerilor lor, telespectatorii pot urmări în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.