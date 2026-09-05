Insula Iubirii a "amuțit" Vocea României. Primul episod din superproducţia Antenei 1 a fost lider de audiență

Primul episod al emisiunii "Insula Iubirii", de la Antena 1, a fost lider de audiență.

"Insula Iubirii", cel mai așteptat format de televiziune și cel mai comentat de către toți cei de acasă, a revenit aseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu o premieră care a fost savurată și discutată în toate mediile, fiind lider detașat de audiență. Radu Vâlcan le-a adus telespectatorilor poveștile celor cinci cupluri participante și a dat startul prezentării ispitelor. Acțiunea este abia la început. Diseară, de la ora 20:00, privirile participanților spun totul, pe măsură ce își dau seama că testul devine tot mai dificil.

Șocul primei seri a fost unul imens pentru cuplurile din acest an! Odată ajunși în Thailanda, aceștia se așteptau să meargă la hotel și să se bucure de ultima noapte împreună, însă planurile le-au fost rapid spulberate.

De la aeroport, drumul i-a purtat spre întâlnirea cu Radu Vâlcan, care le-a dat și vestea la care nici nu s-ar fi gândit – separarea s-a făcut pe loc!

După ultimele îmbrățișări și cuvinte spuse cu lacrimi în ochi, băieții și fetele au pornit spre vilele care le vor deveni casă pentru următoarele 21 de zile.

Marea premieră a sezonului MAXIM a captivat și a adus povești ce nu au putut fi ratate, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:28 - 00:11, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 5.5 puncte de rating şi 26.1% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, cu lansarea "Vocea României", avea 4.0 puncte de rating şi 19.0% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:51, aproape 1 milion de telespectatori descopereau cuplurile participante în acest an.

În doar câteva ore, luminile se aprind, podiumul arde – toate ispitele își fac apariția și fură atenția celor din cuplu. Ce rol vor avea ghirlandele aurii, cine le va primi, dar și cum vor arăta primele interacțiuni, descoperim curând!

Ispita Andruşca a revenit şi în acest sezon la "Temptation Island - Insula Iubirii", după ce anul trecut a plecat din Thailanda împreună cu Andrei Lemnaru, care venise să îşi testeze relaţia pe care o avea cu Ella Vișan. Ei aveau nunta programată pe 13 septembrie 2025. Relaţia fostului concurent de la "Insula Iubirii" cu Andruşca a durat doar trei luni.

Ajunsă în faţa concurenţilor din sezonul 10 al emisiunii "Temptation Island - Insula Iubirii", ispita Andruşca a fost nevoită să răspundă mai multor întrebări despre viața ei, dar și despre ce s-a întâmplat în sezonul precedent.

"Am 27 de ani şi lucrez în zona beauty. Sunt o persoană destul de uşor de citit, iar atunci când simt ceva, chiar se observă. Nu sunt aici pentru un scop anume. Pentru mine, această experienţă se simte în timp, iar eu abia aştept să vă cunosc şi să ascult povestea fiecăruia. Bineînţeles, lăsând lucrurile să decurgă exact aşa cum au ele nevoie", a spus Andruşca.

Tot atunci, Radu Vâlcan va face cel de-al doilea anunț surprinzător al sezonului – în fiecare vilă se află o cutie cu surprize! Oare ce vești vor aduce aceste cutii și cum vor impacta dinamica emisiunii?

În această seară, de la ora 20:00, la Antena 1, telespectatorii pot vedea primele tensiuni între partenerii celor cinci cupluri și ispite de la show-ul fenomen.

Sezonul 10 al emisiunii "Temptation Island - Insula Iubirii" se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.