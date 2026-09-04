Premiera emisiunii "Insula Iubirii" vine cu detalii surprinzătoare pentru telespectatori. Ce imagini apar încă din primul episod

Cuplurile care s-au înscris în sezonul 10 al emisiunii "Insula Iubirii", difuzată la Antena 1. Sursa foto: Facebook/Temptation Island - Insula Iubirii

Emisiunea "Insula Iubirii" revine cu un nou sezon, iar fanii au ocazia să descopere în premieră, povești, emoții și tentații care îi așteaptă acum pe concurenți. Radu Vâlcan a fost alături de cei prezenți la avanpremieră, unde a putut fi urmărit primul episod din sezonul 10. Relații puse la încercare, ispite și multe momente neașteptate, toate fac parte dintr-un sezon care promite să fie unul dintre cele mai intense de până acum. Mai mult, telespectatorii au parte de o surpriză la premiera de vineri seara: vor fi dezvăluite imagini de la bonfire-urile finale. Noul capitol din "Insula Iubirii începe azi, de la 20:30, la Antena 1, iar tentațiile sunt mai mari ca niciodată.

Cinci cupluri s-au înscris anul acesta la "Temptation Island - Insula Iubirii" ca să își pună relațiile la încercare în Thailanda. Sezonul cu numărul 10 îi va pune pe concurenți în fața unor situații-limită, în care tentațiile, conflictele și alegerile personale vor testa cât de solide sunt relațiile lor. Ispitele de la "Insula Iubirii" vor avea, la rândul lor, un rol important în poveștile de iubire, putând schimba radical parcursul unor cupluri.

"Sezonul 10 nu va doar fi maxim, va fi extrem și sper că, la final, să putem spune cu toții că a fost un sezon excelent. Am am avut destul de multe twist-uri noi pe care le-am adus în proiect. Avem povești foarte puternice, foarte importante, care se dezvoltă frumos. Anul ăsta, în premieră, în intro-ul de sezon, adică în primele minute din sezon, practic deschiderea lui, ne-am permis să facem trimitere către niște spoilerele, să le spunem spoilere: am început cu bonfire-ul final, exact cu rezoluția", a dezvăluit Alex Fotea, producătorul emisiunii "Insula Iubirii".

"Cel mai tare episod, părerea mea, din toate primele episoade care au fost până acum. Este foarte tare, este ceva dinamic, este ceva intens, este ceva ce... nu-mi vine să cred că a venit, iată, clipa asta: să înceapă deodată. Abia așteptăm", a precizat Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii "Insula Iubirii".

Printre ispitele masculine de la "Temptation Island - Insula Iubirii" se numără George Ivănescu, ştiut drept "Jaguarul".

"Sezonul 10, pentru mine, a fost emoționant. Şi, cum am zis, o să vedem un sezon «Jaguaresc», un sezon X. Anul acesta, am vrut să-l arăt mai mult pe George, numai că Jaguarul stă acolo sus, la pândă și câteodată spune: «Hai, mă, lasă-mă să intru». Şi, atunci, ridic mâna și zic: «Jaguarule, intră» și vine", a povestit antreprenorul de 35 de ani.

"Cu siguranță va fi un upgrade Cătălin: va fi un Cătălin cu mai multă răbdare, cu mai multă maturitate și cu mai multă putere de distracție. Acest sezon îi va scoate din zona de confort, va fi ceva extraordinar, greu de exprimat prin cuvinte, dar... ori 10", a mărturisit Cătălin Brînză, una dintre ispite masculine din noul sezon, care începe azi, de la ora 20:30, la Antena 1.

"E mult show", a spus una dintre ispitele feminine ale emisiunii, iar alta a adăugat: "E greu să se aştepte la ce urmează". Ulterior, cea dintâi a mai menţionat: "Nu cred că poate cineva să preconizeze ce va urma, dar să se uite 100% dacă vor să vadă şi dramă, şi iubire, şi bârfă, distracţie, dar şi un pic de lacrimi, intrigă".

"Nu cred că rolul nostru acolo este să îi ispitim și să-i facem să cadă în păcat, ci să-i ajutăm să-și dea seama de ceea ce simt cu adevărat. Iar asta este mai important decât să-și înșele partenerul", a mai precizat una dintre ispitele de la "Insula Iubirii".

Fanii emisiunii "Temptation Island - Insula Iubirii" vor putea urmări aventurile noilor concurenți în fiecare vineri și sâmbătă. Episoadele din sezonul 10 vor fi difuzate la Antena 1 și vor fi disponibile, totodată, pe platforma AntenaPLAY.