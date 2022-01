Alberto Grasu, după petrecerea de Revelion cu vila distrusă: ”Proprietarul a spus că putem face ce vrem că nu-l interesează”

Zece ore au stat poliţiştii să strângă probe și să-i identifice pe tinerii scandalagii.

Unul dintre cei care au participat la petrecere este Alberto Grasu, un artist din București.

Tânărul a povestit pe contul său de Instagram tot ce s-a întâmplat în acea noapte și spune că nu a perceput nicio taxă de intrare, dar că lumea a venit la petrecere după ce adresa a fost postată pe Instagram, iar maceta ar fi fost de fapt un cuţit de bucătărie cu care au tăiat tortul.

"La TV spune că noi am luat bani, 75-80 de lei, la intrare. Că au fost cuţite / macete / droguri şi tot felul de aberaţii de genul. Cum să mă bucur la 80 de lei în seara de Revelion şi să nu ţin la intimitatea mea sau prietenii mei la intimitatea lor.

De la ora 2.00 noaptea după Revelion foarte multă lume a început să se autoinvite pentru că, nu vreau să mă laud, dar până la urmă sunt persoană publică şi lumea a auzit că Alberto grasu e la un Revelion şi aşa mai departe.

Mă repet încă o dată: droguri nu au existat, cel puţin anturajul meu cu care am fost acolo nu a deţinut. Şi maceta aceea pe care o ţinea prietenul meu în mână (în poză) este un cuţit de bucătărie cu care am tăiat tortul şi am desfăcut şampania la ora 00.00.

Am vrut să organizez o petrecere, cum pusesem şi pe Instagram, să închiriez un club din Centrul Vechi, dar am zis că vreau să-l fac cu apropiaţii şi să ţin la intimitate şi am ales să merg la această vilă. Încetaţi să ne defăimaţi la TV, avem familii şi sunt oameni care nu ne cunosc personal şi îşi fac o părere la aberaţiile spuse de către voi.

Totul a început la ora 11:00 când cineva a mers sus şi a dat drumul la apă pentru a spăla paharele. Atunci ţeava principală de apă a vilei s-a spart şi parterul a început să se inunde. Noi n-am ştiut ce să facem şi am sunat proprietarul, iar acesta ulterior ne-a spus unde se află cheia "office-ului", de care spune el că am intrat prin efracţie. Cineva de la petrecere a intrat în office şi a căutat centrala sau sursa de unde poate opri apa.

Cablurile electrice s-au deteriorat din cauza apei şi electricitatea fiind stinsă după indicaţiile lui ca să nu luăm foc. Pe la ora 2:30 - 3:00 îşi face apariţia vărul lui, al proprietarului, şi intră în vilă, se uită, sună proprietarul pe cameră şi îi arată ce s-a întâmplat, oprind într-un final apa de la canalizare.

Totul era în regulă, vărul proprietarului venind şi oprind apa de la canalizare. Văzând că totul era în ordine şi doar era exagerat de multă apă, pentru că a curs 3-4 ore apa, a inspectat puţin vila şi a plecat.

Eu am mai rămas puţin în "living" unde era petrecerea în sine, iar pe la ora 4:00 m-am retras alături de iubita mea, prietenul meu şi iubita lui în cea mai spaţioasă cameră a vilei, situată în corpul 2.

Noi neştiind ce se petrece şi câtă lume a venit la Revelion, adresa fiind pusă pe Instagram. Şi toată lumea venea. Şi nimeni din "organizatori" neştiind sau nevrând să se işte vreun scandal nu i-a dat afară.

M-a deranjat puţin că vina a fost dată pe noi şi "daunele" se ridică la 30.000 de euro. Este o sumă aberantă. Proprietarul având anunţ pe olx citez: "Afacere la cheie de vânzare - Hotel - Centru Bucureşti". La preţul de 30.000 de euro. Şi menţionez că proprietarul a şi spus cuiva la telefon că putem face ce vrem că nu-l interesează că hotelul nu este al lui. El necerându-ne vreun act de identitate sau neoferindu-ne vreun contract sau chitanţa cum a spus el la televizor", a povesti Alberto Grasu pe contul său de socializare.

