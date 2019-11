ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Călin Popescu Tăriceanu: "Aceste alegeri vor trebui să însemne pentru ALDE o repetiţie generală în perspectiva alegerilor de anul viitor"

Foto: captură Antena 3

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că scrutinul de duminică trebuie să însemne pentru ALDE o repetiţie generală în perspectiva alegerilor de anul viitor.



Întrebat cum se va poziţiona ALDE în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, el a spus: "Foarte complicat de răspuns acum. Sigur că bănuiesc că rezultatul final nu va fi mult diferit de cel anunţat de exit-poll. Pentru o decizie personală poate nu mi-ar fi atât de greu, însă înainte de o astfel de decizie am să doresc să discut cu colegii din conducerea partidului şi să hotărâm împreună".



Referindu-se la ponderea voturilor exprimate pentru zona de centru-dreapta a eşichierului politic, Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat: "Da, este o inversare de tendinţă faţă de 2016, marcantă, este un recul al PSD, un vot care nu face decât să confirme ostilitatea cu care PSD s-a înconjurat în ultima perioadă, în ultimul an şi jumătate, pe fondul unor greşeli. Nu sunt surprins de această pondere a voturilor din zona de centru-dreapta".



Tăriceanu a apreciat că votul în diaspora s-a desfăşurat mult mai bine decât la alegerile europarlamentare datorită măsurilor luate: votul pe parcursul a trei zile şi votul prin corespondenţă.



Potrivit liderului ALDE, campania electorală a fost "extrem de anostă".



"Din păcate, a fost o campanie electorală extrem de anostă, cum nu am mai văzut demult, o campanie în care alegătorii au fost puşi în situaţia, ca să fac o comparaţie, să îşi cumpere o maşină legaţi la ochi. Este cel mai mare deficit democratic pe care l-am înregistrat în această campanie electorală şi regret acest lucru şi de aceea am de gând să propun o serie de modificări legislative în aşa fel încât campania electorală să îşi atingă scopul, adică să poată să ducă mesajul fiecărui candidat la alegători, ceea ce nu s-a întâmplat în momentul de faţă. (...) Modificările legislative cred că trebuie să fie evidente: desfăşurarea campaniei electorale prin mijloace vizuale şi altele", a adăugat Tăriceanu.



El a explicat că folosirea mijloacelor vizuale nu a fost permisă în perioada de 30 de zile a campaniei electorale.



"Cine venea dintr-o altă ţară în România cred că nu îşi putea da seama că suntem în campanie electorală şi avem alegeri. Şi aceasta nu este o problemă, în principal, pentru străini, ci este o problemă pentru români. Românii trebuie să fie în primul rând informaţi să poată să ia cunoştinţă de candidaţi, candidaţii să capete notorietate şi apoi să poată să îşi prezinte programele. Nu au fost dezbateri publice şi acest lucru este foarte grav, este un regres al democraţiei", a precizat Călin Popescu-Tăriceanu.



Liderul ALDE a menţionat că "principalii candidaţi au evitat dezbaterile publice, au preferat să îşi conserve avantajul cu care au intrat în campania electorală, s-au temut poate unii de alţii, fiecare cunoscându-şi slăbiciunile şi acest lucru a făcut ca această campanie să fie anostă".



"În plus, perioada de campanie electorală a fost dominată de alte subiecte pe care mass-media le-a reflectat cu mai mult sârg - crima din Caracal, votul pe moţiunea de cenzură, a fost şi votul de învestire a noului guvern - care au trecut în umbră cu totul şi cu tortul campania electorală", a explicat Tăriceanu.