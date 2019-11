ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Peste șase milioane de oameni au votat până acum în România și diaspora - LIVE TEXT și VIDEO

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Peste șase milioane de oameni au votat până acum în România și în străinătate.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Potrivit estimărilor alegerilor prezidențiale de astăzi, valabile la ora 12.00, președintele Klaus Iohannis ar avea 38% din voturi, urmat de Viorica Dăncilă, cu 26%, de candidatul USR, Dan Barna, cu 14 procente și de independentul Mircea Diaconu, cu 9 procente. Estimarea nu include și voturile din diaspora.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Prezența la vot înregistrată la ora 15.00, în România, este de 29,21%.

Peste 5.300.000 de persoane au votat în țară.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Peste 478.000 de români au votat în DIASPORA , până la ora 15.00, în cea de-a treia zi de scrutin prezidenţial.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Acestora li se alătură aproximativ 25.200 de români din diaspora care au votat prin corespondenţă.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Potrivit informaţiilor de pe platforma online a Biroului Electoral Central, cei mai mulţi votanţi din diaspora au fost în Italia, peste 84.000. Acolo au fost amenajate 142 de secţii de vot. În Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, unde au fost organizate 72 de secţii, au votat aproximativ 68.000 de români.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Theodor Paleologu, candidatul PMP pentru funcţia de preşedinte, a declarat căa votat pentru o Românie a respectului, ca tinerii „să aibă motive să rămână în România”.

„Am votat «pentru», pentru că în primul tur nu se votează «contra», în primul tur se votează «pentru», pentru valori, pentru convingeri, pentru credinţe, pentru idei, pentru idealuri. Am votat pentru ca fiul meu să aibă mai multe motive de a trăi şi de a munci în România. Am votat pentru ca tinerii ca el, oameni din generaţia lui să aibă motive să rămână în România şi să contribuie la bunăstarea acestei ţări. Am votat pentru o Românie a respectului respect pentru muncă, respect pentru educaţie, respect pentru moştenirea culturală şi spirituală a României şi a Europei, respect pentru românii de toate vârstele, tineri şi bătrâni, pentru românii din România şi sin afara ţării”, a declarat Paleologu.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Dan Barna a votat la Sibiu, în jurul orei 10:00 împreună cu soția sa. Candidatul USR-PLUS la prezidențiale îndeamnă românii la vot și susține că ștampila de azi este puterea pe care o are fiecare cetățean.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. ”Am votat azi pentru schimbare, pentru o Românie care începe să facă schimbările de acum, nu de peste cinci ani, nu de peste zece ani. Am votat la finalul unui proces de care spun că românii au înțeles miza acestor alegeri, iar generația de după 89 se implică. Am venit la vot împreună cu familia mea. Sunt aici părinții mei, frații mei și cei doi colegi, președintele USR și coorodnatorul de campanie de la PLUS. Mesajul meu: luați prietenii, familia și mergeți la vot și exprimați-vă credința dumneavoastră pentru viitorul României. Azi, ștampila aia mică e puterea pe care o are fiecare cetățean”, a zis Dan Barna.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, candidat la funcţia de preşedinte al României, a declarat duminică, în localitatea harghiteană Cârţa, că a votat pentru viitorul României, pentru respect şi pentru încredere.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. "Am venit astăzi la vot, am votat pentru viitorul României, pentru respect şi pentru încredere. Am votat pentru o societate şi pentru o ţară care va investi în cele două resurse importante, omul şi natura, în educaţie şi în protecţia mediului şi susţinerea economiei. Sunt convins că astăzi va fi o prezenţă mare şi eu spun să mergeţi la vot, să votaţi şi să alegeţi cea mai bună soluţie pentru România", a declarat preşedintele UDMR la ieşirea din secţia de votare.

Președintele Klaus Iohannis a votat, la ora 9.00, la Liceul Jean Monet, din Capitală.

"Astăzi este o zi extrem de importantă pentru România, dar recunosc că și pentru mine personal. Am votat pentru România Normală. Îmi doresc un viitor foarte bun pentru România și sper să primesc astăzi confirmarea că foarte mulți români își doresc același lucru. Astăzi, în ziua votului, este ziua în care românii decid ce viitor va avea România în următorii ani. Ziua votului este ziua cea mai importantă pentru românii care vor să participe la procesul democratic. Așadar, dragi români, vă aștept la vot!", se arată în mesajul de pe contul de Facebook al președintelui.

Șeful statului a declarat că a votat „pentru o Românie normală”.

„Este o zi extrem de importantă pentru România, dar recunosc că și pentru mine personal. Am votat pentru România normală. Îmi doresc un viitor foarte bun pentru România și sper să primesc astăzi confirmarea că foarte mulți români își doresc același lucru.

Astăzi, în ziua votului, este ziua în care românii decid ce viitor va avea România în următorul an. Ziua votului este ziua cea mai importantă pentru românii care vor să participe la procesul democratic”, a spus Klaus Iohannis.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. În țară, până la ora 9.00, s-a înregistrat o prezență la urne de 3,52%.

În mediul urban, prezenţa la urne a fost de 3,48% şi în rural de 3,57%, iar în Bucureşti de 3,32%

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Numărul românilor care au votat în străinătate în primul tur al alegerilor prezidențiale a depășit, duminică dimineață, pragul de 300.000, potrivit datelor Biroului Electoral Central.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Premierul Ludovic Orban și candidatul PSD la prezidențiale Viorica Dăncilă și-au exprimat votul, la primele ore ale dimineții.

”Am venit cu gânduri bune pentru România. Mi-am exercitat dreptul de vot ca la toate scrutinurile de vot care au avut loc după 1990. Am votat, evident, pentru o Românie normală, puternică, respectată în lume. În care drepturile și libertățile fiecărui cetățean sunt respectate cu sfințenie și în care fiecare om are o șansă de a reuși în viață. Votul de azi e fundamental, funcția de președinte al României", a spus Ludovic Orban.

„Am votat pentru o Românie a drepturilor garantate, o Românie sigură și demnă în care românii să nu trăiască cu teamă zilei de mâine că nu au bani pentru medicamente sau pentru facturi.

Am votat împotriva tăierilor de pensii și salariilor, am votat împotriva austerităților și pentru o Românie unită în care fiecare român să se regăsească în deciziile președintelui României”, a spus Viorica Dăncilă, duminică dimineață, la ieșirea din secția de votare.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Aproape 19 milioane de români îşi aleg astăzi preşedintele în primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale. La ora 7.00 a început votul crucial pentru România, iar la ora 21.00 urnele se vor închide. 14 candidati s-au înscris în cursa pentru fotoliul de la Palatul Cotroceni.

Sunt peste 18.700 de secții de votare în total. În Diaspora prezenţa la vot este istorică. Numărul românilor care au votat până la această oră l-a depășit pe cel din turul 1 al prezidențialelor din 2014.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Peste 195.000 de români votaseră după nici trei sferturi de oră de la deschiderea urnelor. Asta înseamnă peste 1%.

Secţiile de votare pentru alegerile prezidenţiale s-au deschis, duminică, la urne fiind aşteptaţi peste 18 milioane de români. În Diaspora au votat deja aproape 300.000 de români, dintre care 25.000 prin corespondență. Antena 3 vă prezintă la ora 21.00 primele REZULTATE EXIT-POLL.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Ministrul de Interne, Marcel Vela, ministrul Educației, Cristina Anisie și primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, au fost printre primii care au votat.

"Am venit la 7 dimineața să votez, cu gândul la copii. Îmi doresc să trăiesc într-o țară în care toți copiii, nu doar din cei orașe, dar și cei din țară, au aceleași șanse. Am votat pentru un președinte care va pune capăt unor măsuri de austeritate", a declarat primarul general, Gabriela Firea.

În ţară, sunt organizate 18.748 de secţii de votare. Potrivit AEP, numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 18.217.156 pentru acest scrutin.



Cetăţenii pot vota cu un act de identitate valabil, emis de statul român, respectiv: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; paşaportul simplu; paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu temporar; titlul de călătorie; carnetul de serviciu militar.



Dacă alegătorul se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, iar dacă se afla în altă unitate administrativ-teritorială poate vota la orice secţie de votare.



Dacă alegătorul îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, în cazul în care alegătorul are mobilitate redusă poate vota la orice secţie de votare care îi asigură accesul la vot.



Cu urna specială pot vota alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, persoanele care în ziua votării se află în ţară şi care din cauza specificului activităţii pe care o desfăşoară nu se pot prezenta la secţia de votare, persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale.



Votul pentru românii din străinătate a început vineri. De asemenea, românii din străinătate au putut vota la acest scrutin prin corespondenţă.



Secţiile de votare din ţară pentru turul I al alegerilor prezidenţiale se vor închide duminică la ora 21,00. Votarea poate fi prelungită până la ora 23,59 pentru alegătorii care se află la sediul secţiei de votare la ora 21,00, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare.



La aceste alegeri s-au înscris 14 candidaţi. Dacă niciunul dintre candidaţi nu va avea majoritate de voturi valabil exprimate ale alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente, va fi organizat al doilea tur de scrutin, în 24 noiembrie, între primii doi clasaţi. Scrutinul va fi câştigat de candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi valabil exprimate. Mandatul şefului statului este de cinci ani.

Update. Românii votează un număr foarte mare sâmbătă în Diaspora. Numărul celor care trecuseră pe la urne până la ora 22.50 (ora României, n.red.) trecuse de 270.000 la care se adaugă cei 25.000 care au votat prin corespondență. În urmă cu cinci ani, în diaspora au votat 379.116 de alegători, număr ce foarte probabil va fi depășit serios până la închiderea urnelor. Acum cinci ani însă în străinătate s-a votat într-o singură zi, nu în trei ca acum. În mai, la europarlamentare, în diaspora au votat aproape 385.000 de persoane.

În România, urnele se deschid duminică dimineața.

UPDATE. Aproape 268.000 de români au votat la urne în primul tur al alegerilor prezidenţiale până sâmbătă la 22:00 ora României, potrivit datelor publicate pe platforma Biroului Electoral Central.

UPDATE 18.37. Prezență record în diaspora pentru primul tur. 256.000 de români au votat până în acest moment în străinătate, aici fiind incluși și cei care au votat prin corespondență, circa 25.000.

UPDATE 17.00. Peste 193.000 de români au fost prezenți la vot în străinătate până la ora această oră.

S-a depășit cu mult prezența la vot din anul 2014, din primul tur. În anul 2014, în primul tur votaseră 161054 de români, iar 378811 în turul 2. În 2014 erau 294 de secții de votare în diaspora, iar acum sunt 835.

UPDATE 14.45.

Peste 138.000 de români au fost prezenţi la urne, în străinătate, până sâmbătă la ora 14,00.



În premieră, anul acesta, românii din afara ţării au la dispoziţie trei zile pentru a alege preşedintele României la urne, în 835 de secţii de votare. Vineri s-a putut vota între ora locală 12,00 şi ora locală 21,00, iar sâmbătă şi duminică între ora locală 7,00 şi ora locală 21,00. Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot până la ora locală 23,59.



Dreptul de vot poate fi exercitat la oricare din secţiile organizate în afara ţării, pe baza unui document de identitate valabil în ziua votării: cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic/paşaportul de serviciu/paşaportul de serviciu electronic/paşaportul simplu/paşaportul simplu electronic/paşaportul simplu temporar; în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.



Adresele secţiilor de votare şi alte informaţii despre procesul electoral sunt publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe în secţiunea specială dedicată scrutinului prezidenţial, potrivit Agerpres.

Știrea inițiala

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Ritmul de vot din Diaspora s-a accelerat întrucât este zi liberă. Peste 130.000 de români au votat până acum, cei mai mulți în Republica Moldova, Belgia, Marea Britanie și Italia.

Dintre aceștia, 25.000 și-au exprimat votul prin corespondență, iar plicurile lor au ajuns la București, în secțiile de vot special amenajate. Se află sub pază până duminică seară, la ora 21.00, când se vor închide urnele pe teritoriul României.

La sediile partidelor politice este mare fierbere.

Aproximativ 90.000 de cetăţeni români au votat, până sâmbătă la ora 10,00, în secţiile de votare deschise în afara graniţelor, informează Ministerul Afacerilor Externe.



"Votul la alegerile pentru desemnarea Preşedintelui României continuă sâmbătă. La ora 10,00 (ora României) erau deja deschise 776 de secţii de votare, până la această oră un total de 88.044 de cetăţeni români exercitându-şi dreptul de vot", a precizat MAE, într-un comunicat de presă transmis Agerpres.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Potrivit sursei citate, a doua zi de vot este în desfăşurare la secţiile din Europa, Asia, Africa şi Australia.



"Votul în cadrul celor 835 de secţii organizate în străinătate a început vineri, iar cetăţenii români din străinătate pot în continuare să îşi exercite dreptul de vot la acest scrutin astăzi şi mâine, în intervalul 7,00 - 21,00", a menţionat MAE.



ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Ministerul Afacerilor Externe reiterează recomandarea adresată cetăţenilor români aflaţi în străinătate pe durata alegerilor prezidenţiale de a se prezenta la vot pe durata ambelor zile pentru a evita eventuale aglomerări în cursul zilei de duminică.