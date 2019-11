ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Tragedie în Lugoj! Un bărbat a murit chiar la ieșirea din secția de votare

Foto: Antena3.ro

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Un bătrân din Lugoj de 80 de ani, care a fost împreună cu soția la vot, a murit în apropiere de secția de votare.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. A cerut ajutorul celor din comisie pentru a suna la 112 fiindcă nu avea telefon mobil.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Medicii au ajuns la fața locului și au încercat să-l resusciteze pe bătrân, dar fără succes.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. "La secţia 228 de la grădiniţa de pe strada Xenopol a sosit o doamnă care ne-a spus că soţul ei se simte foarte rău şi că ne roagă să sunăm la Ambulanţă, pentru că nu are telefonul la ea. Soţul era în maşină, el a şi condus, de altfel, nu a coborât, nu a fost la secţie. O colegă a noastră, membră în birou, un coleg, inclusiv un pompier s-au dus la acest domn, care respira încă. A ajuns Ambulanţa, l-au pus pe targă şi l-au dus la spital. Eu nu am fost la faţa locului. Mai departe nu ştiu ce s-a întâmplat, am înţeles că a murit”, a declarat preşedintele Secţiei de votare nr. 228, pentru expressdebanat.ro.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Bărbatul avea probleme cardiace grave. Suferea de stenoză aortică, fibrilaţie arterială, cord pulmonar cronic, precum şi de hipertensiune arterială.