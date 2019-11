ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2019. Lider PSD, atac virulent: Vinovat e stafful de campanie și conducerea partidului

Foto: Agerpres

Preşedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, este primul lider PSD care cere execuții în PSD, după ce rezultatele exit-poll îl declară pe Klaus Iohannis câștigător detașat de Viorica Dăncilă.

Acesta a afrmat că trebuie luate decizii radicale, iar vinovați pentru eșecul de la prezidențiale sunt cei din stafful de campanie și cei din conducerea partidului.

„Nu am avut un concept clar la nivel național de strategie, și în opinia mea luare unor decizii greșite luate la nivel național a dus la rezultate defectuoase. Vinovat e stafful de campanie și conducerea partidului, nu are sens să ne mai ascunsem. Avem capacitatea să ne pregătim pentru locale pentru a deveni din nou primul partid. Eu am câștigat la Giurgiu, dar nu pe o strategie națională, ci pe una județeană. Trebuie să știm ce vrem să facem, că de doi-trei ani tot peticim lucrurile, asta ne-a costat mult, trebuie să luăm decizii radicale”, a declarat Nicolae Bădălău la Antena 3.

