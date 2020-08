Alertă în Prahova. Polițist amenințat cu moartea pe Facebook

"După ce anul trecut colegul nostru Lazăr Sever de la Postul de Poliție Păulești din cadul IPJ Prahova a fost ultragiat de către un pușcăriaș, fiind amenințat cu moartea în repetate rânduri, ieri, într-o postare pe profilul personal de facebook a celui certat cu legea, acesta este amenințat din nou cu moartea și violarea familiei, în postare făcându-se referire și la partenera sa de viață.

Amenințările sunt într-un limbaj suburban și sunt greu de reprodus ”SA va bage dumnezeu lumanari in gura la asta care ni ma haliti si la leprele Astra care au ajuns in MAI care Nici masa si nici taxu nu iau batir Cat Ian batut io vedeti ca vine si am SA va violez si pe voi si femeile voastre , daca tot va interesaria de p*** me, va anuntzca am 2 L de bencina pregatita pentru..............? VIN hahahaha SA va vad fetele leprelor vati insurat din trafic cu prostituate din mihai bravu dar de orgine ce SA vezi e de la buzau unde este o moda , la buzau .haha”

Deși încă de anul trecut colegul nostru a solicitat ordin de protecție ca urmare a amenințărilor primite atât în mod direct, cât și prin interpuși, sprijinul din partea instituției a întârziat să vină, probabil că IPJ Prahova așteaptă să se întâmple o tragedie pentru a putea avea o reacție. Așa cum am spus-o în nenumărate rânduri, polițiștii care dau piept zilnic cu infractorii sunt carne de tun, în timp ce viețile lor și a familiilor acestora sunt puse în pericol.

În urmă cu o lună, casa unui coleg din cadrul IPJ Botoșani a fost incendiată de cei pe care îî amendaseră. Așa cum și acolo polițistul nu a beneficiat de nicio formă de protecție, și în acest caz, comportamentul șefilor e similar, nu a fost depusă nicio diligență pentru a-l apăra, iar în aceste situații nu ne rămâne decât să ne rugăm la Cel de SuS să nu se întâmple ceva cu el sau cu familia acestuia.

Dosarul în care colegul nostru a fost ultragiat se află de mai bine de un an ”în lucru” la procuror, neluându-se nicio măsură împotriva celui care continuă să amenințe cu moartea. Astăzi, Sever a depus o nouă plângere penală împotriva acestui pușcăriaș, care a fost condamnat în trecut la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor, fiind eliberat condiționat în anul 2017 si care ecunoscut de altfel ca o persoană extrem de violentă.

În timp ce se pare că șeful Poliției Române se întâlnește la ceas de seară cu interlopii, colegii noștri din stradă sunt amenințați cu moartea de cei certați cu legea", spun reprezentanții Sindicatului Europol.

sursa: Facebook/ Sindicatul Europol