Alertă pe Canalul Sulina. O navă cargo sub pavilion turcesc a eșuat, autoritățile portuare iau în calcul să trimită un remorcher

Publicat la 14:11 25 Noi 2025

Alertă pe Canalul Sulina. O navă cargo sub pavilion turcesc a eșuat. FOTO: Antena 3 CNN

O navă cargo sub pavilion turcesc a eșuat marți, pe canalul Sulina, din cauza vântului puternic. Autoritățile portuare sunt în alertă până la repunerea navei pe linia de plutire.

Incidentul s-a petrecut în intervalul 12.00–12.15, pe malul stâng al Canalului, vizavi de portul Sulina, în zona fostului șantier naval.

Potrivit primelor informații, vântul puternic ar fi împins spre uscat nava care era goală, dar cu bordaj înalt. Nava a rămas blocată.

Dan Ichim, căpitanul Portului Tulcea, a precizat că situația este monitorizată și că, dacă va fi nevoie, va fi trimis un remorcher pentru a o repune pe cursul de navigație.

Deocamdată nu sunt semnalate avarii majore sau riscuri pentru trafic, însă autoritățile portuare rămân în alertă până la repunerea navei pe linia de plutire.