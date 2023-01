Alimentele care te scapă de răceală şi gripă. Lygia Alexandrescu: "Au un mare impact asupra organismului"

E miez de iarna, sistemul nostru de aparare este mai solicitat, auzim in jurul nostru din ce in ce mai multe stranuturi si evitarea racelii este uneori dificila. Este important de stiut ca o hranire corecta are un mare impact asupra rezistentei organismului si a recupararii acestuia dupa o raceala/gripa/viroza.

Sursa foto: Unsplash.com | Ani Kolleshi

Cand racim, inainte de orice, este esential consumul de lichide: apa, ceai de plante si sucuri de fructe si legume cu toata pulpa adaugata, proaspat stoarse. In acest fel, toxinele care au cauzat aparitia simptomelor pot fi indepartate mai repede. In acelasi timp, cafeaua si ceaiul negru ar fi de evitat pentru ca au efect diuretic si deshidrateaza organismul, concentrand astfel toxinele.

Alimente benefice

Broccoli este o legume crucifer ace include in compozitia sa un complex de nutrienti cu potential efect antioxidant, anti-inflamator si detoxifiant, fiind astfel un aliment imuno-stimulator si un adevarat agent anticancerigen. Compozitia sa nutritionala speciala frurnizeaza si alte beneficii (protector cardiovascular si al sanatatii ochiului), facandu-l un aliment esential al oricarei diete echilibrate.

Alimentele fermentate bogate in probiotice, in special chefirul stimuleaza sistemul imunitar afectat de raceala. Probioticele sunt considerate acum elemente benefice sanatatii umane, datorita faptului ca echilibreaza balanta dintre bacteriile ‘bune’ si cele care produc boli la nivelului sistemului nostru digestiv.

Pe s tele este unul dintre cele mai sanatoase alimente, care poate inlocui cu succes orice fel de alta carne. Atuurile pestelui sunt proteinele de calitate si grasimile cu valoare biologica ridicata– renumitii acizi grasi omega 3, capabili mentina sistemul imunitar optim functional. Acesti acizi grasi esentiali se mai gasesc cu precadere in: semintele de in, floarea soarelui, dovleac, rapita si nuci.

Morcovul si dovleacul sunt cele mai importante surse alimentare de beta-caroten. Efectul acestui nutrient asupra sanatatii a fost studiat clinic, organismul poate beneficia de protectie impotriva radicalilor liberi, substante care distrug membrana celulara.

Alimentele iuti cum ar fi piperul, mustarul iute, hreanul pot fi consumate in cantitati moderate pentru ca ele au efect de decongestionant nazal, favorizand drenajul mucozitatilor.

Ceapa si usturoiul

Ceapa ajuta la curatarea congestiilor si la eliminarea excesului de mucus la diverse nivele in organism. Usturoiul de asemenea, poseda numeroase proprietati terapeutice: imbunatateste activitatea globulelor albe, mareste productia de anticorpi, distruge ciuperci si fungi, precum candida.

Dintre condimente , ghimbirul, turmericul, oregano, usturoiul, dar si ceaiul verde sunt plante cu important rol imunostimulator.

Alimente de evitat

Laptele si produsele lactate, in general trebuie evitate pe perioada racelii. Exista studii clinice care arata ca anumite componente ale laptelui determina eliberarea de histamine in organism, substanta care contribuie la agravarea congestiei nazale.

Bauturile alcoolice trebuie interzise pentru ca deshidrateaza organismul, favorizeaza eliminarea vitaminei C din corp si incarca suplimentar ficatul deja extenuat de lupta cu toxinele bolii.

In cazul in care apetitul este redus, consumul de alimente solide nu trebuie considerat prioritar, atata timp cat se consuma lichide suficiente. Supele de zarzavat, salatele, soteurile de legume, pot constitui variante de meniu pentru aceasta perioada. Grapefruitul este un fruct cu proprietati miraculoase in ceea ce priveste tratarea racelii. Are un continut mare de vitamina C si ajuta la deoxifierea ficatului. Si celelalte citrice sunt benefice, insa ele sunt prea dulci pentru a favoriza drenajul hepatic. Nutritionistii recomanda ca grapefruitul sa fie consumat in intregime, adica si partea de pulpa albe sau roz amaruie pentru ca doar asa se pot preveni racelile si intari sistemul imunitar.Grasimile, branza grasa, carnea si produsele de patiserie trebuie evitate cat mai mult cu putinta.

Globulele albe (mai exact neutrofilele), care au rolul de a distruge virusii devin letargice si nu pot apara eficient organismul atunci cand exista aport de zahar in dieta. Asadar dulciurile si produsele zaharoase trebuie eliminate din dieta pe perioada racelii.

Asadar dieta trebuie sa fie echilibrata iar daca medicul considera necesar, poate recomanda anumite suplimente de vitamine si minerale. Astfel vitamina A este un nutrient vital pentru membranele mucoaselor sistemului respirator pe perioada racelii. Lisina, un aminoacid, are proprietati antivirale si de aceea este de obicei recomandata. Vitamina B5 sustine functionarea adrenala, minimizeaza congestia nazala si oboseala. Vitaminele B, in general au rol anti-inflamator si ajuta la ameliorarea simptomelor racelii. Vitamina C si zincul ajuta la scurtarea duratei racelii si reduc severitatea simptomelor. Usturoiul si echinaceea sunt plante de mare ajutor in caz de guturai.