Ambasada Rusiei în România neagă, într-un comunicat redactat cu AI, că rușii au bombardat punctul de trecere a frontierei de la Isaccea

Sediul ambasadei Rusiei la București, imagine de arhivă. Foto: Inquam Photos/Alexandru Busca

Ambasadorul rus în România, Vladimir Lipaev, a declarat „absurde” acuzațiile României legate de atacurile Rusiei asupra punctului de trecere a frontierei româno-ucrainene de la Isaccea-Orlivka, se arată într-un comunicat emis vineri de ambasa rusă.

„Pe 3 septembrie 2026, ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat la MAE al României pentru o întâlnire, în cadrul căreia partea româna a reprodus acuzațiile absurde ale autorităților germane privind implicarea Rusiei în incidentul cu drona de la aeroportul din Leipzig și a încercat să dea vina pe Rusia pentru atacurile asupra presupuselor ținte civile din Ucraina, inclusiv asupra punctului de frontieră la Orlovka din 1 septembrie 2026”, a precizat ambasada Federației Ruse, într-un comunicat redactat cu ajutorul AI.

Captură foto a comunicatului emis de ambasada Rusiei despre atacul asupra punctului de trecere a frontierei româno-ucrainene de la Isaccea. Sursa: Captură Facebook

În comunicat se precizează că Lipaev „a respins categoric insinuările diplomaților români, calificându-le drept absurde, nefondate și nepotrivite, subliniind nepotrivirea acestei acțiuni, care privește relațiile Rusiei cu un alt stat”

În același timp, Vladimir Lipaev a precizat că „orice obiecte folosite de Ucraina pentru operațiuni militare și tranzit, inclusiv cele deghizate în civile, au fost și rămân o țintă legitimă pentru forțele armate ale Federației Ruse”.

Rusia a respins astfel protestul autorităților române privind atacul asupra punctului de frontieră din Orlovka „ca fiind exagerat și lipsit de orice temei”.

Trecerea cu bacul peste fluviul Dunărea, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlivka, a fost suspendată marți, ca urmare a unui atacu masiv rusesc din cursul nopții pe teritoriul ucrainean, în zona Punctului de Trecere a Frontierei Orlivka, a anunțat Garda de Coastă. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris într-un mesaj pe X că atacul a fost intenționat. Ulterior, joi, Garda de Coastă a anunţat joi că trecerea fluviului Dunărea cu bacul între Isaccea, România, şi Orlivka, Ucraina, a fost reluată, etapizat, miercuri seara, traficul în punctul de frontieră desfăşurându-se în condiţii de fluenţă pentru toate categoriile de autovehicule.