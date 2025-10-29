Ambasadorul SUA la NATO: Statele Unite își mențin angajamentul față de România, ca „aliat NATO de încredere”

Militari americani la baza Mihail Kogălniceanu. Foto: Inquam Photos/George Călin

Statele Unite își mențin angajamentul față de România, ca „aliat NATO de încredere, partener strategic vital și forță motrice pentru securitatea în Europa”, a declarat miercuri ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker. Anunțul oficialului american a fost făcut în ziua în care a apărut informația legată de decizia administrației Trump de a retrage mii de soldați ai SUA din România, confirmată inclusiv de Ministerul român al Apărării.

„În întregul NATO, aliaţii precum România demonstrează o capacitate şi o responsabilitate sporite. În cei peste 20 de ani ca aliat NATO, România a cooperat constant cu Statele Unite pentru îndeplinirea obiectivelor noastre comune de apărare. Acest parteneriat rămâne mai puternic ca oricând”, a spus Matthew Whitaker, într-o postare publicată pe X.

Across NATO, Allies like Romania are demonstrating increased capability and responsibility. During 20 plus years as a NATO Ally, Romania has consistently partnered with the United States to meet our common defense objectives. That partnership remains stronger than ever. The… pic.twitter.com/2MHl3oDtUe — U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) October 29, 2025

”SUA îşi menţin angajamentul faţă de România - ca aliat NATO de încredere, partener strategic vital şi forţă motrice pentru securitatea în Europa. Prezenţa noastră puternică și angajamnetul de durată faţă de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul pentru misiunea Santinela Estică”, a mai spus oficialul american.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus că în România vor rămâne aproximativ 1.000 de soldați.

„Capacitățile strategice din România rămân neschimbate, sistemul de apărarea antirachetă de la Deveselu își menține integral funcționalitatea, baza aeriană de la Câmpia Turzii continuă să fie un punct esențial pentru operațiuni aeriene și colaborare aliată. Baza Mihail Kogălniceanu continuă să fie dezvoltată, în continuare steagul american se va afla în toate aceste trei punct. La Kogălniceanu rămâne un grup de luptă aerian așa cum era și înainte de războiul din Ucraina”.

De asemenea, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că „a fost informat” cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.