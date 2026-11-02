ANAF a început să trimită notificări românilor pentru „taxa pe lux”. Cei care le primesc au doar 15 zile să se conformeze

1 minut de citit Publicat la 12:15 02 Noi 2026 Modificat la 12:16 02 Noi 2026

ANAF a început să trimită notificări românilor pentru „taxa pe lux”. Foto: Hepta

ANAF a început să trimită notificări proprietarilor de locuințe scumpe care nu și-au declarat la timp obligațiile fiscale. Sunt vizați românii care dețineau, la sfârșitul anului trecut, imobile cu o valoare impozabilă de peste 2,5 milioane de lei și care nu au depus declarația pentru așa-numita taxă pe lux. Cei care primesc notificările au la dispoziție 15 zile pentru a se conforma, altfel riscă sancțiuni și stabilirea impozitului direct de către Fisc.

Termenul pentru depunerea declarației a expirat pe 30 septembrie 2026. Obligația îi privește pe proprietarii care, la 31 decembrie 2025, aveau în proprietate locuințe a căror valoare impozabilă depășea pragul de 2,5 milioane de lei.

Este important de precizat că nu se ia în calcul prețul cu care a fost cumpărată locuința și nici valoarea ei actuală de piață. Ceea ce contează este valoarea impozabilă stabilită de autoritățile locale, care apare în decizia de impunere transmisă de primărie.

Cât este taxa pe lux și cum se calculează

În 2026, taxa pe lux pentru locuințe este de 0,9% și se aplică doar sumei care depășește pragul de 2,5 milioane de lei, nu întregii valori a proprietății.

De exemplu, pentru o locuință cu o valoare impozabilă de 3 milioane de lei, diferența față de plafon este de 500.000 de lei. Prin aplicarea cotei de 0,9%, proprietarul are de plătit un impozit special de 4.500 de lei.

Pentru declararea acestuia trebuie completat Formularul 216, în care sunt trecute datele proprietarului, informațiile despre locuință, valoarea impozabilă și suma datorată.

Ce trebuie să facă românii care primesc notificări de la ANAF

Persoanele care primesc o notificare privind nedepunerea Formularului 216 trebuie să își verifice situația fiscală și, dacă aveau obligația de declarare, să transmită documentul în termen de 15 zile de la primirea notificării.

Declarația poate fi depusă electronic, prin serviciile puse la dispoziție de ANAF.

Dacă proprietarul nu se conformează, Fiscul poate stabili din oficiu suma datorată, potrivit Codului de procedură fiscală. În plus, pot fi aplicate sancțiuni pentru nedepunerea declarației, iar pentru sumele neachitate la termen se pot calcula dobânzi și penalități.

Taxa pe lux nu este una nouă, însă cota de impozitare a crescut începând cu 2026, de la 0,3% la 0,9%.

Impozitul special se aplică și anumitor autoturisme scumpe, cu o valoare de achiziție de peste 375.000 de lei, însă pentru acestea termenul anual de declarare este 31 decembrie.