Anatol Șalaru, despre mesajul de amenințare din școli și spitale: „A fost tradus în română. Rusia vrea să creeze panică în România”

Aceste amenințări poartă amprenta Rusiei și au scopul de a crea panică, spune Șalaru. Foto: Getty Images

Un val de mesaje de amenințare trimise luni către școli, grădinițe și spitale din România seamănă izbitor cu tactici folosite anul trecut în Republica Moldova, înaintea alegerilor prezidențiale. Fostul ministru Anatol Șalaru a declarat la Antena 3 CNN că astfel de operațiuni poartă amprenta Rusiei și au scopul de a crea panică, neîncredere și de a destabiliza guvernele incomode Kremlinului.

Înaintea alegerilor prezidențiale de anul trecut din Republica Moldova, au fost trimise exact aceste tipuri de amenințări. Șalaru a fost întrebat dacă există vreo legătură între acea operațiune de destabilizare a scrutinului și ceea ce s-a întâmplat astăzi în România.

„Sigur că au legătură. Toate aceste provocări vin dintr-un singur centru. Mă uitam la textul acestui mesaj, el a fost tradus în limba română, a fost alcătuit foarte bine, foarte convingător, dar nu este scris în România. Am mai văzut de același fel și la noi în Republica Moldova, când Rusia încearcă să-i intimideze. Au fost și la campania electorală la parlamentare, că chipurile este minată o secție de vot, o școală.

Face parte din arsenalul de intimidare al rușilor pentru a scădea prezența la vot a cetățenilor. Rusia acum are nevoie de a destabiliza situația din România, de a crea panică, de a crea de neîncredere în guvern. România trebuie să dea jos acest guvern, ca să vină cei care sunt prieteni cu Rusia, prieteni cu Putin, care știu cum să facă ordine într-o țară”, a afirmat fostul ministru, la Sinteza Zilei.

Șalaru a precizat că același lucru se pregătește și pentru ziua de duminică, la Chișinău.

„A fost depistați în Transnistria 300 de tineri pregătiți în Serbia, vreo 60 sau 70 au fost arestați în Chișnău, din altă grupare. Aceași acești tineri au fost trimiși sub egida GRU, nu a FSB. Serviciile rusești au un anumit domeniu în Republica Moldova, FSB-ul se ocupă de finanțare, se ocupă de altă chestii, iar latura militară o pregătește GRU. Sunt pregătiți pentru duminică sau pentru luni pentru a provoca în Republica Moldova violențe, fiindcă dacă PAS va câștiga doar cu o diferență de două-trei mandate sau cu 52-53%, partidele pro-rusei vor contesta rezultatul alegerilor și vor recurge la cea mai dură formă de protest, la vărsare de sânge. în Chișinău, pentru că ei nu au nevoie de stabilitate în Republica Moldova”, a adăugat Anatol Șalaru.