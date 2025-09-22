Alertă în școli, grădinițe și spitale din București și din țară. Măsuri de securitate după o amenințare în masă trimisă pe e-mail

Poliţia Locală Bucureşti. Sursa foto: Agerpres

Este alertă în grădinițe, școli și spitale din București, Mureș, Cluj, Prahova, luni dimineață, după ce pe adresele oficiale de e-mail a fost trimis un mesaj de amenințare. Poliția Capitalei face verificări. Potrivit unor surse Antena 3 CNN, mailul ar fi fost trimis către aproape 400 de destinatari. Ministerul Sănătăţii și cel al Educației au cerut pază şi atenţie sporită în spitale și școli.

UPDATE 12.55. Ministerul Educaţiei cere conducerilor să se asigure de respectarea cu stricteţe a regulilor de acces în unităţile de învăţământ

”Reprezentaţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării monitorizează situaţia, fiind în legătură permanentă cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Direcţiei Siguranţă Şcolară din cadrul Poliţiei Române. Siguranţa în şcoală, atât a copiilor, cât şi a personalului, trebuie să fie prioritară”, au transmis, luni, reprezentanţii MInisterului educaţiei şi Cercetării.

Aceştia cer conducerilor unităţilor de învăţământ să se asigure de respectarea cu stricteţe a regulilor de acces în unităţile de învăţământ, stabilite prin procedurile proprii elaborate în acest sens, precum şi, în colaborare cu autorităţile publice locale şi Politia Locală, de asigurarea securităţii perimetrului şcolar.

”De asemenea, facem un apel către personalul din unităţile de învăţământ - directori, profesori - ca, dacă se impune, să comunice cu elevii şi părinţii, pentru a menţine în şcoală un climat de calm si echilibru. Informaţii privind evoluţia investigaţiei vor fi comunicate de instituţiile care au competenţă în acest sens”, au mai transmis reprezentanţii ministerului.

UPDATE 10.55 Ministerul Sănătății a cerut spitalelor ca în cazul în care au primit mailul cu amenințarea să nu răspundă și să nu acceseze niciun link din mesaj.

De asemenea, MS a transmis unităților sanitare să anunțe dacă mai primesc astfel de mesaje.

UPDATE 9.45 Inspectoratul Școlar al Municipiului București a comunicat luni că a fost sesizat, duminică seaă, de către directorii mai multor unități de învățământ din municipiul București, cu privire la primirea unui mesaj cu caracter de amenințare, transmis pe adresele oficiale de e-mail ale acestora.



"În urma acestor sesizări, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a informat de urgență instituțiile abilitate ale statului și a transmis, prin toate canalele de comunicare instituțională, instrucțiuni clare privind modul de acțiune, solicitând alertarea imediată a Poliției în cazul primirii unor amenințări și interzicerea accesului persoanelor străine în incinta școlilor.



Protejarea elevilor și a întregului personal din unitățile de învățământ reprezintă o prioritate pentru Inspectoratul Școlar al Municipiului București, care tratează cu maximă seriozitate orice sesizare și menține un dialog permanent cu instituțiile abilitate, pentru a asigura un mediu sigur desfășurării activităților educaționale", potrivit unui comunicat de presă.

Știrea inițială

Poliția Capitalei a fost sesizată, duminică, cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare, a comunicat instituția. După sesizare, polițiștii au început verificările.

Primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, arată că nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală, potrivit Poliției Capitalei.

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, mailul ar fi fost trimis cel mai probabil, de pe un IP din străinătate.

În zona școlilor, grădinițelor și spitalelor sunt jandarmi și polițiști, astfel încât să se asigure că nu vor fi probleme.

Accesul în incinta grădinițelor și școlilor este restricționat pentru siguranța copiilor. Părinții au fost anunțați că cei mici vor fi preluați și predați de către educatoare și îngrijitoare la poarta unității.