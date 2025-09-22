Surse: Mesajul de amenințare către școli, grădinițe și spitale ar fi fost trimis de pe un IP din străinătate

Mailul cu mesajul de amenințare trimis pe adresele oficiale ale unor scoli grădinițe și spitale din București ar fi fost transmis de pe un IP din străinătate, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. FOTO: Getty Images

Mailul cu mesajul de amenințare trimis pe adresele oficiale ale unor școli, grădinițe și spitale din București, Mureș, Cluj, Prahova ar fi fost transmis de pe un IP din străinătate, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Informația este relevantă în contextul în care săptămîna trecută, procurorul genral al României Alex Florența a avertizat că războiul hibrid devine tot mai perfid.

O persoană care se intitulează Angela a trimis e-mailul respectiv. În mesaj, amenința că va intra cu o armă în spitale, școli și grădinițe și va deschide focul.

Luni dimineață, mai multe grădinițe, școli și spitale din București au intrat în alertă, după ce pe adresele oficiale de e-mail a fost trimis un mesaj de amenințare. Poliția Capitalei a confirmat incidentul și a anunțat că face verificări, în colaborare cu Serviciul Român de Informații.

Cele mai multe dintre instituțiile din București care au primit emailul cu amenințarea sunt din sectorul 2.

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, mesajul ar fi ajuns la aproape 400 de destinatari și ar fi fost trimis cel mai probabil de pe un IP din străinătate.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transmis că a fost sesizat încă de duminică seara de către directorii mai multor unități de învățământ. „În urma acestor sesizări, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a informat de urgență instituțiile abilitate și a transmis instrucțiuni clare privind modul de acțiune, solicitând alertarea imediată a Poliției în cazul primirii unor amenințări și interzicerea accesului persoanelor străine în incinta școlilor. Protejarea elevilor și a întregului personal reprezintă o prioritate”, se arată într-un comunicat.

Poliția Capitalei a precizat că, potrivit verificărilor preliminare, nu există indicii care să confirme că amenințările ar fi reale. Cu toate acestea, în zona unităților de învățământ și a spitalelor vizate au fost mobilizați jandarmi și polițiști, pentru a preveni orice incident.

Accesul în școli și grădinițe este restricționat, iar părinții nu mai pot intra în incinta unităților. Copiii sunt preluați și predați la poartă de către educatoare și îngrijitoare, pentru a limita riscurile.

Autoritățile mențin starea de alertă și continuă ancheta, încercând să stabilească sursa exactă a mesajelor și dacă există vreo amenințare reală la adresa instituțiilor vizate.

Totodată, mesajul a fost transmis și către școli, grădinițe și spitale din Mureș, Cluj, Prahova.

În Prahova au fost vizate Spitalul CFR și Spitalul de Psihiatrie Voila, din Câmpina. Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a fost sesizat duminică cu privire la această situație.

"Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală", a comunicat IPJ Prahova.

Și Inspectoratul Școlar Județean Mureș a comunicat că ține legătura permanent cu anchetatorii și cu directorii unităților de învățământ, pentru a gestiona această situație. ”Facem apel la cadrele didactice, elevi și părinți să trateze cu calm aceste informații și să evite răspândirea de zvonuri sau mesaje neconfirmate. Siguranța elevilor și a personalului din școli rămâne prioritatea noastră absolută”, a comunicat ISJ Mureș.



Marți, Alex Florența a subliniat că România a fost ținta unor campanii ample hibride în contextul alegerilor din 2024 - prin atacuri cibernetice, măsuri de influențare electorală, etc, - și se află în continuare în vizorul acestui atac hibrid.

"România a fost și va fi ținta unui război hibrid", a declarat el.

Procurorul general a declarat că Rusia atacă hibrid cu scopul de slăbi statul din interior. El a precizat că țintele Rusiei sunt inducerea în eroare a populației, polarizarea, o zonă de dezordine socială, tensiune socială, targetare.