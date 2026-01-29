Angajații ANRE au pierdut procesul în care au cerut suspendarea tăierii de salarii și posturi. Salariul mediu la ANRE e 18.000 de lei

1 minut de citit Publicat la 16:15 29 Ian 2026 Modificat la 16:15 29 Ian 2026

Personalul din ANRE a contestat în Instanţă reducerile de salarii de 30%. Foto: Hepta

Peste 100 de salariați ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) au pierdut, joi, în justiție, în primă instanță, procesul în care au cerut suspendarea măsurilor de reformă prin care sunt reduse salariile și sunt dați oameni afară.

Personalul din ANRE a contestat în Instanţă reducerile de salarii de 30%. Angajaţii de aici nu sunt de acord nici cu alte reduceri de costuri. În 2024, salariul mediu net în ANRE a fost de 18.000 de lei.

Oamenii susţin că această reducere salarială le va crea mari probleme financiare, la plata ratelor la credite, la serviciile medicale, dar şi la plata taxelor şcolare.

Reforma la ANRE presupune că ar trebui să plece acasă 14 angajaţi, presupune şi reduceri salariale.

Legea nr. 145/2025 stipulează reducerea cu 30% a salariilor și indemnizațiilor, față de cele în vigoare în iulie anul trecut, la ANRE, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Actul normativ mai prevede diminuarea cu 30% a posturilor din structurile care oferă suport administrativ, logistic și operațional.

Un număr de 102 salariați ai ANRE au cerut la Curtea de Apel București suspendarea aplicării ordinului de modificare a Regulamentului, precum și a deciziilor privind noua grilă de salarizare și noua organigramă, pierzând procesul în primă instanță.

Între timp, salariații au intentat proces și pentru anularea actelor menționate, care nu are încă stabilit un prim termen de judecată.