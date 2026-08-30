ANPC anunţă controale ample în benzinării, după scumpirile în lanţ ale carburanţilor. Cât costă motorina şi benzina duminică, 30 august

1 minut de citit Publicat la 08:15 30 Aug 2026 Modificat la 08:15 30 Aug 2026

ANPC anunţă controale ample în benzinării, după scumpirile în lanţ ale carburanţilor. Foto: Getty Images

ANPC a transmis că a demarat o amplă campanie de control în benzinării, pentru a verifica respectarea prevederilor legii nr. 162/2026. Inspectorii vor verifica adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate. Duminică, 30 august, motorina şi benzina şi-au păstrat preţurile ridicate de sâmbătă.

Autoritatea statului a decis să intervină în scumpirile de la pompă, prin controale demarate în benzinării.

"Prețul combustibililor ne “arde” la buzunar pe toți. ANPC a demarat o amplă campanie de control în stațiile de distribuție a carburantului din țară, pentru a verifica respectarea prevederilor legii nr. 162/2026.

Comisarii verifică adaosul comercial practicat și modul în care se schimbă prețurile carburanților în fiecare zi de activitate", a transmis ANPC pe Facebook.

Au spus că vor da o decizie la final de octombrie

În urmă cu o săptămână, ANPC anunţase deja că va controla companiile din piaţă pentru o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial. Totuşi, instituţia a transmis atunci, într-un comunicat, că această procedură va dura până la data de 31 octombrie.

Mai exact, în perioada 7–31 octombrie se va realiza o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial, raportată la o perioadă de 3 luni, răstimp în care operatorii economici vor avea obligația de a pune la dispoziție, lunar, informațiile privind adaosul comercial practicat.

"În cazul constatării unor astfel de încălcări, sancțiunile aplicabile pot fi cuprinse între 100.000 și 500.000 de lei, cu plata integrală a amenzii. De asemenea, potrivit art. 17 din Legea nr. 162/2026, este prevăzută cooperarea între autoritățile competente", a comunicat ANPC.

Ce preţ au motorina şi benzina duminică, 30 august

Între timp, motorina şi benzina se menţin la preţuri ridicate, la pompă. Duminică, 30 august, în Bucureşti, benzina este comercializată, la pompă, cu 9,51 lei/litru, iar carburantul diesel se vinde în Capitală cu 10,14 lei/litru, notează Peco Online.

În Cluj-Napoca, benzina se vinde cu 9,49 lei/litru, iar motorina standard cu 10,09 lei/litru. La Iaşi şi la Constanţa, benzina şi motorina au preţurile de la Bucureşti. Combustibilul este uşor mai ieftin la Timişoara, unde benzina standard costă 9,48 lei/litru, iar motorina standard se vinde, la pompă, cu 10,10 lei/litru.

Un litru de GPL costă în medie, la nivel naţional, 4,6 lei.