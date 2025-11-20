ANRE angajează doi foști parlamentari PSD pe același post. Conducerea instituției insistă că face reformă: „Pleacă 6-7 angajați”

2 minute de citit Publicat la 23:30 20 Noi 2025 Modificat la 09:58 21 Noi 2025

Gabriel Andronache, vicepreşedinte Autorităţii Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Sursa foto: Agerpres

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), unde şeful, George Niculescu, are 15.000 de euro pe lună, vrea să angajeze doi foşti parlamentari pe acelaşi post. Este vorba despre Iulian Iancu şi Gheorghe Marin, foşti membri PSD.

Potrivit declaraţiilor făcute de vicepreşedintele ANRE, Gabriel Andronache, într-un interviu, oferit, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, cu cel dintâi politician s-a încercat o continuare a colaborării, însă, colegii săi de la departamentul Juridic s-au opus.

Întrebat despre reforma care se face în cadrul instituţiei, oficialul a spus că, începând cu 1 ianuarie, salariile șefilor vor fi tăiate cu 30% şi, tot de la acea dată, vor pleca şase sau şapte angajaţi.

Angajați cu jumătate de normă

Foşti politicieni de la PSD, Iulian Iancu şi Gheorghe Marin ar urma să fie angajaţi cu jumătate de normă, pe acelaşi post în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, au spus surse pentru Antena 3 CNN.

Vicepreşedintele ANRE, Gabriel Andronache, a susţinut într-un interviu, acordat, în exclusivitate, la Antena 3 CNN că atât Iulian Iancu, cât şi Gheorghe Marin au fost, în trecut, angajaţi ai companiei, care apare în ancheta exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Bucureştiului.

„Dumnealor au mai fost chiar angajaţi. Deci, s-a folosit expertiza şi experienţa dumnealor în cadrul ANRE, am încercat, pentru că aveam nişte proiecte punctuale, şi am încercat cu domnul Iancu să continui un pic colaborarea până la finalul anului. Era o dorinţă, e un punct de vedere de la Juridic, care spune că nu se poate şi, în momentul de faţă nu există nicio angajare”, a declarat Gabriel Andronache, vicepreşedintele ANRE.

La întrebarea: „Ce salariu ar fi avut cei doi foşti parlamentari?”, oficialul a spus că nu ştie, motivând că nu s-a interesat.

Gabriel Andronache, despre reforma din cadrul ANRE

Iar când a fost întrebat dacă şi-a tăiat salariul, vicepreşedintele ANRE a răspuns: „Bineînţeles. Acum finalizăm şi, începând, cu siguranţă, cu 1 ianuarie, vor fi toate salariile cu 30% tăiate”. Potrivit declaraţiilor făcute de Gabriel Andronache, după tăierile de salarii cu 30%, el va încasa lunar 7.000 de euro.

Despre concedierile de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, vicepreşedintele instituţiei a făcut următoarele precizări: „Nu, acolo haideţi să vă spun cum s-a întâmplat, pentru că, poate a fost o neînţelegere, că nu pleacă patru oameni. Din aceşti 300, până la finalul anului, în momentul în care a fost făcută prezentarea în Parlament, vor mai pleca la pensie. Astfel încât, la final, vor pleca undeva la 6 - 7 persoane, până vom ajunge la numărul respectiv”.