Reduceri „la sânge” în ANRE: vor fi concediați 4 oameni. Ce spune șeful instituției despre salariul său de 15 mii de euro

În ceea ce priveşte grila de salarizare, Niculescu a susţinut că a demarat deja discuţiile cu reprezentanţii salariaţilor pentru modificarea cu 30% a acesteia.Foto: Agerpres

Președintele ANRE, George Niculescu, a anunțat, marți, în Parlament, că din cele 293 de posturi ocupate în prezent în instituția pe care o conduce vor fi desființate... patru posturi de la 1 ianuarie 2026. De asemenea, șeful instituției de reglementare în domeniul energiei a precizat că salariul mediu net al angajaților săi este de 18.635 de lei. În ceea ce privește propriul salariu, de 15.000 de euro, care urmează să fie redus cu 30% la 10.500 de euro, George Niculescu a spus că nu el l-a stabilit și că în trecut a muncit și pe bani mai puțini.

Șeful ANRE, George Niculescu, a prezentat marți în comisiile reunite de buget-finanțe și muncă din Parlament raportul de activitate al ANRE și noua organigramă pentru 2026 care ține cont de legea pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Legislativ și care prevede: reducerea posturilor din ANRE, ANCOM și ASF cu 10% și tăieri salariale de 30% pentru toți angajații, inclusiv pentru conducere.

În ceea ce privește reducerile de posturi, șeful ANRE a precizat că în prezent în instituție sunt 293 de posturi ocupate din cele 349 disponibile.

„Nu am scos posturi la concurs în această perioadă. De aceea, puteţi observa că, din numărul total de posturi, aşa cum este el prevăzut de legea de înfiinţare - 350 - funcţionăm astăzi cu 293 de posturi ocupate. Reducerile de 30% din funcţiile suport şi 10% din funcţiile de specialitate se aplică la numărul de 293 şi, evident, ţinând cont de limita de 20% la funcţii suport, decalajul va fi pe activitatea suport, unde numărul de posturi ocupate va fi mai mare decât numărul de posturi pe care trebuie să-l prevedem”, a spus Niculescu.

Conform raportului de activitate, de anul viitor, organigrama instituției va arăta astfel:

58 posturi suport (functii de conducere şi execuție);

231 posturi de specialitate (functii de conducere şi execuție);

Astfel, deși în total vor rămâne 289 de posturi în ANRE, un calcul simplu ne arată că instituția va desființa 4 posturi efectiv, deoarece restul până la 349 nu sunt ocupate.

Niculescu a declarat pentru Hotnews că legea Guvernului Bolojan „vorbește despre reducerea numărului de posturi, nu de număr de persoane”. El a susținut, de asemenea, că de când și-a preluat mandatul, în luna ianuarie 2025, a dus o politică „prudentă” de personal și nu au mai fost scoase posturi la concurs.

„De aceea, numărul de persoane care va fi afectat de această restructurare este mai mic comparativ cu numărul de posturi (…) Având în vedere politica de resurse umane prudentă pe care am avut-o în această perioadă, numărul de persoane care o să fie afectate de această restructurare este unul redus”, a spus Niculescu.

În ceea ce priveşte grila de salarizare, Niculescu a susţinut că a demarat deja discuţiile cu reprezentanţii salariaţilor pentru modificarea cu 30% a acesteia.

„Aș fi dorit să prezint un nou contract colectiv de muncă. Am propus să facem un nou contract colectiv astfel încât să punem în aplicare prevederile legii. Acest lucru nu a fost împărtășit de salariați. Astfel că ANRE face un act administrativ”, a spus George Niculescu.

Contractul colectiv de muncă al angajaților ANRE este valabil până la data de 14 octombrie 2026. Salariul mediu net în ANRE este de 18.635 de lei, în jur de 3.700 de euro.

În ceea ce privește salariul său de 15.000 de euro, Niculescu a spus că nu el l-a stabilit.

„Să vă spun un lucru cât se poate de sincer și adevărat. Nu președintele George Niculescu a stabilit nivelul salariului pentru președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Niciodată, în carierea mea administrativă și politică, pe care am avut-o până în momentul în care să fiu numit președinte la ANRE de către Parlament, nu mi-am ghidat parcursul profesional în funcție de salariul aferent funcției.

Vreau să vă spun că în CV-ul meu public apare funcția de consilier județean la Consiliul Județean Constanța, unde indemnizația era de 700 lei pe lună, următoarea funcție publică a fost cea de prefect al județului Constanța unde indemnizația a fost de aproximativ 11 mii lei. Apoi, funcția de secretar de stat, unde salariul era de 9.700 lei/lună”, a spus șeful ANRE.