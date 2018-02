Anunț oficial. Ce se întâmplă cu Laura Codruța Kovesi

foto: Agerpres

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni, în exclusivitate la Antena 3, că nu va sesiza Inspecția Judiciară în cazul dezvăluirilor despre Laura Codruța Kovesi făcute duminică seara de Mihai Gâdea și Mircea Badea.

"Așteptări din partea mea sunt sigur că sunt. Presiuni asupra mea în acest sens vă asigur că nu sunt. Nu voi sesiza Inspecția Judiciară. Consider că la acest moment nu mai este necesară sesizarea Inspecției Judiciare pentru că dacă aș sesiza ne-ar prelungi cu mult, ar trebui să așteptăm rezultatele verificării Inspecției Judiciare.

Sigur că în acest timp au ieșit multe la iveală. Dacă lucrurile așa stau, este foarte bine ca românii să cunoască adevărata față a modului în care uneori se face activitatea de urmărire penală, ca romanii să vadă modul în care se respectă sau nu ceea ce Constituția spune la prezumția de nevinovăție.

Am raportul privind activitatea DNA-ului întocmit și îl pot prezenta oricând, există și varianta cealaltă, cum spuneam, prezentării în plenul Parlamentului a unui raport-sinteză privind activitatea Ministerului Public, DIICOT, DNA. Voi reveni în țară și voi vedea care este varianta cea mai recomandată - și completă, dar și rapidă. Voi prezenta și voi concluziona", a spus Tudorel Toader.

Întrebat dacă raportul său va propune măsura revocării lui Kovesi, Tudorel Toader a declarat:

"Raportul meu sigur va propune o măsură!"

Citește și: Înregistrarea care aruncă în aer DNA. Cum fabricau procurorii DNA dosare contra lui Ponta, Sebastian Ghiță și a familiei Cosma

Citește și: Reacția procurorului general al României, după dezvăluirile Antena 3

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu, va solicita Inspecţiei Judiciare să efectueze verificări cu privire la afirmaţiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga şi ale fostului deputat Vlad Cosma.



"Ca urmare a informaţiilor lansate în spaţiul public la data de 11 februarie, prin intermediul posturilor de televiziune Antena 3, în cadrul emisiunii 'Sinteza zilei', respectiv România TV, în cadrul emisiunii 'Ediţie de seară', doamna judecător Simona Camelia Marcu, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, va solicita Inspecţiei Judiciare efectuarea de verificări în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii", se precizează într-un comunicat al CSM, transmis luni Agerpres.

Citește și: Sebastian Ghiță, dezvăluiri explozive despre cum se fabricau dosarele la DNA: Nici Ceaușescu nu făcea așa ceva

Citește și: Viorica Dăncilă, după înregistrările cu procurorii DNA: Ministrul Justiţiei trebuie să intervină

Duminică seara, în emisiunea "Ediție specială", moderată de Mihai Gâdea și Mircea Badea, procurorul DNA Mihaiela Moraru Iorga a susţinut că şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie a chemat-o şi a întrebat-o dacă ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al cărui nume era vehiculat pentru postul de premier.



"Trebuia desemnat la un moment dat premierul României. Era vehiculat numele unui fost ministru. Exista în lucru la mine un dosar cu acest fost ministru. Nu dau nume pentru că nu vreau să spună cineva că am stricat vreo anchetă. Am fost chemată şi întrebată dacă am putea să ieşim cât mai repede cu acel dosar. Explicaţia a fost de genul că, dacă acest domn va ajunge premier, doamna Dana Gîrbovan va fi ministru al Justiţiei, ceea ce ar însemna un dezastru pentru noi", a povestit Mihaiela Moraru Iorga.

Citește și: Andreea Cosma, despre amenințările procurorilor DNA: "Fratele meu a avut de ales între arestarea lui Sebastian Ghiță și arestarea mea"

Citește și: Vlad Cosma a depus plângere penală împotriva unor procurori DNA



Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, a precizat luni, pentru AGERPRES, că nu a existat nicio discuţie cu vreun procuror din DNA sau cu Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la un ministru care putea să ajungă premier.



"Nu a existat nicio discuţie cu vreun procuror din DNA sau cu inculpata Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la vreun ministru care putea să ajungă premier. Nu am făcut niciodată presiuni sau acte de imixtiune în activitatea vreunui procuror. Nu comentez afirmaţiile nereale ale inculpaţilor", a precizat Kovesi, într-un răspuns către AGERPRES.



Tot duminică seara, Antena 3 a prezentat mai multe înregistrări audio în care erau redate presupuse discuţii dintre procurorul şef al Serviciului Teritorial Ploieşti al DNA - Lucian Onea cu fostul deputat Vlad Cosma, trimis în judecată într-un dosar de corupţie.



În acest context, DNA precizează, într-un comunicat transmis luni, că scopul înregistrărilor este acela de a compromite procurorii şi ofiţerii de poliţie care au instrumentat dosarele în care sunt inculpaţi Mircea Cosma, Vlad Cosma şi Sebastian Ghiţă.



"Vlad Cosma, inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă într-un dosar aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu termen pe 19 februarie 2018, trimis în judecată de Serviciul Teritorial Ploieşti al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a prezentat denaturat situaţia dintr-un dosar penal aflat în curs de urmărire penală, folosindu-se de colaje ale unor înregistrări pe care le-a realizat personal. Relevant este că, anterior difuzării înregistrărilor, persoane din anturajul acestuia s-au prezentat în mod repetat la şeful Serviciului Teritorial Ploieşti şi, în lipsa acestuia, la alţi procurori/ ofiţeri de poliţie judiciară - ultima dată vineri, 9 februarie 2018 - cerându-le procurorilor să facă demersuri astfel încât să îi creeze o situaţie juridică favorabilă lui şi tatălui său - inculpatul Cosma Mircea (cercetat pentru luare de mită şi abuz în serviciu în acelaşi dosar aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu termen pe 19 februarie 2018, în care este inculpat şi fiul său)", se arată în comunicatul DNA.



DNA susţine că procurorilor li se cerea să nu deruleze o anchetă penală cu privire la presupuse infracţiuni aflate în legătură cu dosarul deja trimis în judecată, precum şi să întocmească şi să elibereze un înscris care să îi folosească lui Mircea Cosma la îmbunătăţirea situaţiei juridice în dosarul aflat la ÎCCJ, în faza procesuală a apelului. "Persoanele respective au atras atenţia procurorilor că, în caz contrar, vor fi difuzate la diverse posturi de televiziune înregistrări video din anchetele acestora, constând în montaje, colaje special realizate pentru compromiterea procurorilor şi ofiţerilor de poliţie care au instrumentat mai multe cauze penale, printre care şi cel privindu-i pe inculpaţii sus menţionaţi", mai spune DNA.